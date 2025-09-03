不認中共九三閱兵是挑戰 川普：中國更需要美國

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，擬於3日舉行盛大閱兵，美國總統川普2日表示，他不認為這是對美國的挑戰，並表示，中國需要美國。

中國即將於3日舉行盛大閱兵式，據報導有26國領袖應邀出席，其中包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩，有人分析認為這是中國國家主席習近平展示其「反美聯盟」的一場外交大派對。

有媒體2日詢問川普，是否認為閱兵式意味著對美國的挑戰？川普說，他不這麼認為，也完全不擔心。

川普說，中國需要美國，他也與習近平有非常良好的關係；川普說，中國對美國的需要遠大於美國對中國的需要。

川普也說，他日前與普亭會面，接下來將觀察是否因此出現好的結果；川普表示，如果沒有理想的結果，美國將改變態度。

川普肯定說，如果普亭沒有與烏克蘭總統澤倫斯基會面，將會有嚴重的後果；川普說，美國將看情勢的發展，兩國領袖會怎麼做，他本人正密切關注俄烏的動向。

川普也向媒體表示，他已獲知非常有趣的訊息，預計在接下來幾天公布。