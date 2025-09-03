美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普2日表示，聯邦政府計畫向最高法院提出「快速仲裁」，並表示，如果最高法院最後裁定關稅違法，美國必須返還上兆美元，到時美國可能淪為第三國家。

川普也說，美國股市2日表現不佳是因為上訴法院上周做出判決，指美國股市需要關稅。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；上訴法院的11位法官上周以7比4裁定，川普政府多數的關稅政策違法，但給予寬限期至10月14日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

對此，川普2日表示，偏袒民主黨的法院給出讓人驚訝的判決，聯邦政府最快3日就會上訴至最高法院，並指出，川普政府預計要求提早開庭，擬提出「快速仲裁」（expedite ruling）。

川普表示，如果沒有關稅，美國將陷入非常嚴重的麻煩；川普說，美國因關稅政策之故，已經獲得近17兆美元的投資，如果有人「政治不正確」的否決關稅，等於否決這些投資，對美國來說會是很大的破壞，美國有可能因此淪為第三國家。