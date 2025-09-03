美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普2日表示，聯邦政府計畫向最高法院提出「快速仲裁」，並表示，如果最高法院最後裁定關稅違法，美國必須返還上兆美元，到時美國可能淪為第三國家。

川普也說，美國股市2日表現不佳是因為上訴法院上周做出判決，指美國股市需要關稅。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；上訴法院的11位法官上周以7比4裁定，川普政府多數的關稅政策違法，但給予寬限期至10月14日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

對此，川普2日表示，偏袒民主黨的法院給出讓人驚訝的判決，聯邦政府最快3日就會上訴至最高法院，並指出，川普政府預計要求提早開庭，擬提出「快速仲裁」（expedite ruling）。

川普表示，如果沒有關稅，美國將陷入非常嚴重的麻煩；川普說，美國因關稅政策之故，已經獲得近17兆美元的投資，如果有人「政治不正確」的否決關稅，等於否決這些投資，對美國來說會是很大的破壞，美國有可能因此淪為第三國家。

美國 川普 最高法院

延伸閱讀

川普與關稅不確定性促投資人急尋避風港 歐股收低

川普擬加強施壓金磚國家 考慮對巴西進口俄油採取新措施

川普家族加密幣事業 大賺50億美元

川普政府敗訴 法官禁止在加州部署國民兵執法

相關新聞

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

美國總統川普9月將密集面臨多項國內外事務的「期限」壓力，包括避免聯邦政府停擺、對等關稅棘手訴訟，以及推動俄羅斯與烏克蘭和...

網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

美國總統川普上周連續數日沒有公開行程，不但被外界質疑身體出現狀況，網路上更瘋傳川普的死訊；川普2日表示，他兩天沒現身，就...

川普家族加密幣事業 大賺50億美元

美國總統川普家族的旗艦加密幣事業世界自由金融公司（World Liberty），發行的數位代幣「WLFI」1日公開交易後...

為開放60萬陸留學生辯護 川普：正確之舉 對我們有利

美國總統川普八月底曾表示，美國願接受六十萬名中國大陸留學生，作為美中貿易談判條件之一，引發部分支持者反彈。川普近日接受保...

不認中共九三閱兵是挑戰 川普：中國更需要美國

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，擬於3日舉行盛大閱兵，美國總統川普2日表...

美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普2日表示，聯邦政府計畫向最高法院提出「快速仲裁」，並表示，如果最高法院最後裁定關稅違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。