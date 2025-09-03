川普政府敗訴 法官禁止在加州部署國民兵執法

美國總統川普6月派遣國民兵在美國第2大城洛杉磯街頭執法，引發加州州長紐松提告。加州北區聯邦地區法院法官布雷爾今天裁定，禁止川普政府在加州部署國民兵來打擊犯罪。

路透社報導，布雷爾（Charles Breyer）將裁決暫緩執行至本月12日。川普（Donald Trump）政府很可能會提出上訴。

川普6月為了回應洛杉磯因大規模搜捕移民行動而掀起抗議潮，下令4000名國民兵（National Guard）和700名現役美軍陸戰隊員進駐。

這項行動不僅加重洛杉磯緊張情勢，民主黨人並譴責川普動用軍隊來壓制反對他強硬移民政策的聲音。此外，這也引發有關美國總統法律權限的新問題。

美國民主黨明星人物紐松（Gavin Newsom）指控川普政府違反美國長期以來慣例及民兵團法（Posse Comitatus Act），這項法律嚴格限制將聯邦軍隊用於國內執法。

川普政府則辯護說，美國憲法允許總統動用軍隊來保護聯邦政府人員和財產，這部分不受民兵團法限制。

然而，布雷爾在今天的裁決書中寫道，根據審判過程提出的證據，川普政府動用軍隊和軍車來設下警戒區、阻擋交通及管制人群，「簡言之，被告違反了民兵團法」。