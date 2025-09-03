川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普9月將密集面臨多項國內外事務的「期限」壓力，包括避免聯邦政府停擺、對等關稅棘手訴訟，以及推動俄羅斯與烏克蘭和談進展。

美國國會9月2日復會，議員們必須立即進行政府支出談判，以免聯邦政府於10月1日關門。川普日前取消近50億美元對外援助，引發共和黨議員憤怒表示此舉「明顯違法」，民主黨議員則警告美國政府可能因此關門，增添談判複雜性，可能使數十萬公務員領不到薪水，公共服務也將被耽誤。

關稅方面，聯邦上訴法院雖判決政府實施普及式關稅違法，但仍讓關稅繼續執行到10月14日。白宮已向最高法院提起上訴，最高法院最快將在秋季（9-11月）召開聽審會，但不太可能在今年底前做出判決。同時，國會民主黨人正計劃強制針對終止經濟緊急授權提案進行表決，對川普的貿易議程加強施壓。

對等關稅訴訟不確定性，也可能影響美國與其他國家談判。川普團隊表示將堅持既定方針，貿易代表葛里爾表示，無論法院在這段期間的可能裁決，其他國家「正在推動各自的協議」。

川普提名的聯準會（Fed）理事人選米倫將在4日出席參議院任命聽證會，且5日也將面對開除勞工統計局長以來的首份就業報告。

川普也以9月初作為俄烏領導人推動和解進程的期限，若無進展，美國可能制裁俄羅斯。普亭與澤倫斯基和談目前已告停頓；普亭忙於訪問中國大陸，與習近平及莫迪會面，展現對抗川普的實力。川普一直抗拒對俄實施新制裁，並表示「我們在兩周內將知道要怎麼做」。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

相關新聞

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

美國總統川普9月將密集面臨多項國內外事務的「期限」壓力，包括避免聯邦政府停擺、對等關稅棘手訴訟，以及推動俄羅斯與烏克蘭和...

川普家族加密幣事業 大賺50億美元

美國總統川普家族的旗艦加密幣事業世界自由金融公司（World Liberty），發行的數位代幣「WLFI」1日公開交易後...

為開放60萬陸留學生辯護 川普：正確之舉 對我們有利

美國總統川普八月底曾表示，美國願接受六十萬名中國大陸留學生，作為美中貿易談判條件之一，引發部分支持者反彈。川普近日接受保...

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

美國上訴法院上周支持貿易法院原先的判決，也裁定川普2.0大部分關稅違法。財政部長貝森特則辯稱，不應讓這項裁決成立，否則將...

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

美國總統川普在美東2日上午於自創社群媒體真實社群發文說，芝加哥是全球最糟、最危險城市，該市所在的伊利諾州州長普立茲克「非...

朱利安尼車禍脊椎骨折 出院當天川普宣布授總統自由勳章

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)30日晚間在新罕布夏州(New Hampshire)的高速公路上遭一名1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。