川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

美國總統川普9月將密集面臨多項國內外事務的「期限」壓力，包括避免聯邦政府停擺、對等關稅棘手訴訟，以及推動俄羅斯與烏克蘭和談進展。

美國國會9月2日復會，議員們必須立即進行政府支出談判，以免聯邦政府於10月1日關門。川普日前取消近50億美元對外援助，引發共和黨議員憤怒表示此舉「明顯違法」，民主黨議員則警告美國政府可能因此關門，增添談判複雜性，可能使數十萬公務員領不到薪水，公共服務也將被耽誤。

關稅方面，聯邦上訴法院雖判決政府實施普及式關稅違法，但仍讓關稅繼續執行到10月14日。白宮已向最高法院提起上訴，最高法院最快將在秋季（9-11月）召開聽審會，但不太可能在今年底前做出判決。同時，國會民主黨人正計劃強制針對終止經濟緊急授權提案進行表決，對川普的貿易議程加強施壓。

對等關稅訴訟不確定性，也可能影響美國與其他國家談判。川普團隊表示將堅持既定方針，貿易代表葛里爾表示，無論法院在這段期間的可能裁決，其他國家「正在推動各自的協議」。

川普提名的聯準會（Fed）理事人選米倫將在4日出席參議院任命聽證會，且5日也將面對開除勞工統計局長以來的首份就業報告。

川普也以9月初作為俄烏領導人推動和解進程的期限，若無進展，美國可能制裁俄羅斯。普亭與澤倫斯基和談目前已告停頓；普亭忙於訪問中國大陸，與習近平及莫迪會面，展現對抗川普的實力。川普一直抗拒對俄實施新制裁，並表示「我們在兩周內將知道要怎麼做」。