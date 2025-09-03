為開放60萬陸留學生辯護 川普：正確之舉 對我們有利

美國總統川普八月底曾表示，美國願接受六十萬名中國大陸留學生，作為美中貿易談判條件之一，引發部分支持者反彈。川普近日接受保守派媒體每日電訊專訪時，再度親自為此決定辯護，強調允許中國學生赴美就讀是「正確之舉」。

川普八月二十六日在白宮會見南韓總統李在明時表態願接受陸生後，多位「讓美國再度偉大」運動人士就表態反對。川普隔天表示，美中關係非常良好，他與中國國家主席習近平互動也十分融洽，並直言：「說學生不能來這裡，我覺得非常侮辱人」。

根據每日電訊公布逐字稿，被問及二年內允許六十萬中國學生赴美留學，究竟是談判策略還是國家利益時，川普重申他與習近平關係很好，並表示，告訴另一個國家說他們的學生不能去美國「非常侮辱」，讓陸生就讀對美國的教育體系也有好處。若將他們排除，受影響的不是頂尖大學，而是規模較小或非頂尖的大學。

記者進一步追問：「這種限制不會讓哈佛這種頂尖大學垮掉嗎？您不這麼認為嗎？因為我覺得保守派可能會說，『好吧，就讓哈佛、哥倫比亞這些大學垮掉吧』。但您認為，這會傷害一般或較小的大學嗎？」

川普對此表示，他不希望那些學校垮掉，而是希望它們能發展得很好，同時也希望能公平對待。他認為那些學校正受到懲罰。他強調，美國擁有世界上最棒的教育體系，即使哈佛不招收中國學生，頂尖大學仍能正常發展，不會出現問題。總之，他認為不招中國學生的做法非常侮辱人，也會傷害整個教育體系。

記者詢問川普，開放陸生是否希望換得什麼具體回報，川普表示他「什麼都不要」。川普告訴記者：「我與中國相處得很好，中國現在付給我們很多錢，付了數億美元。你懂我的意思吧」？