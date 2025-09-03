川普家族加密幣事業 大賺50億美元

美國總統川普家族的旗艦加密幣事業世界自由金融公司（World Liberty），發行的數位代幣「WLFI」1日公開交易後，川普家族的帳面財富一度躍增50億美元。

WLFI發售的代幣，與首次公開發行股票（IPO）後的股票類似，能像上市公司股票般在公開市場買賣。此前，私下向世界自由金融購買WLFI代幣的買家，無法交易手上的代幣。

WLFI開始交易，可能是川普重返白宮以來，川普家族最重大的金融成功。川普的三位兒子是世界自由金融的共同創辦人，川普被稱為「榮譽共同創辦人」，川普和其家族成員持有近四分之一的現有WLFI代幣，約225億枚，總值約為50億美元，為川普家族最有價值的資產之一，遠比飯店及高爾夫球場等房地產還值錢。

WLFI於1日在加密貨幣交易平台幣安以0.3美元左右開始交易，一度漲至0.3214美元，之後跌至0.2美元左右，2日盤中報0.2350美元。

WLFI的公開交易價格遠高於投資人去年首次支付的0.015美元，提供龐大的獲利空間。世界自由金融表示，早期買家最初只能交易手上20%的WLFI。

若以最高價格計算，川普家族持有的WLFI資產估值，上看60億美元。世界自由金融表示，創辦人及團隊成員持有的WLFI代幣仍在閉鎖期，無法賣出。

在WLFI開始交易前，世界自由金融今夏已收購一家上市公司，並募得7.5億美元現金，以購買所發行的加密貨幣。