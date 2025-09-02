貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

美國上訴法院上周支持貿易法院原先的判決，也裁定川普2.0大部分關稅違法。財政部長貝森特則辯稱，不應讓這項裁決成立，否則將導致美國面臨「危險的外交難堪」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼2日撰文說，貝森特這論調簡直強辭奪理，宛如創造全新的法律原則：守法如果令人難堪，違法就是OK的。

克魯曼批評，這種論調只能以「厚顏無恥，膽大包天」稱之。好比有人謀殺父母，卻以自己變成孤兒為由，請求法院恕罪。同理，川普政府官員從事公然違法行為，事後聲稱自己應獲無罪開釋，只因承認自己行為確實違法會令人難堪。

事實上，美國總統川普及其部屬的難堪比眾人想像還來得深刻。關稅稅金到頭來是誰在付？是美國大多數企業，只要他們進口貨物，就必須支付一筆稅金。如果那些稅是違法徵收，政府理應退還這筆錢。聽起來不可思議？對近幾個月來大買「關稅退款權」的投資人來說，卻是大有賺頭呢。

而誰最近大舉押注川普整個關稅策略將垮掉？諷刺的是，是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）兩個兒子領導的投資銀行。這家投銀就是Cantor Fitzgerald，已表示願以相當於企業已繳關稅20%~30%的價錢，收購「關稅退款權」，顯然押寶川普關稅政策可能遭法院推翻。（倘若川普的關稅遭法院永久擋下，凡是從4月2日就開始繳關稅的企業，可能有資格獲得退款，加計利息。例如。已繳1,000萬美元關稅的公司，可選擇賣掉「關稅退款權」，換取200萬至300萬美元現金，省去熬過法院判決程序走完的漫長等待期、不確定性和財務壓力）。

所以，若遵照法律行事，川普政府確實會備感難堪。但坦白說，讓川普2.0難堪的事何其多，再添一項並沒多大差別。比方說，白宮官網在1日美國勞動節貼出一張圖，顯示美國總統川普展示關稅文件，下方圖說宣稱：「8兆美元關稅稅收，創造數十萬個新工作。」

克魯曼評語是：靠關稅徵得8兆美元稅收？開玩笑！美國去年進口總額也只不過3.3兆美元。

除了經濟領域，川普政府在外交方面也出盡洋相。美國花了數十年時間，與印度培養良好的關係，盼印度在抗衡中國大陸方面成為有用的幫手。但如今，川普已把印度逼得朝北京靠攏，不僅只因為重課印度50%的關稅，川普一心一意想拿諾貝爾和平獎，竟試圖威逼印度總理莫迪把「印度與巴基斯坦停火」歸功於川普，導致兩人不再交談。

另一糗事是，川普宣稱歐盟將給他一筆6,000億美元款項任他花用，但歐洲人卻未聽說有這種事。

川普政府為何惹來這麼多的難堪？川普身邊圍繞著拍馬屁的佞臣，而非能臣，是一大原因。他或許以為，全世界也像那些卑躬屈膝的奴僕假裝奉承他那般讚美他。真相是，全世界把他視為一個「危險的丑角」。

稱之危險，是因為他統治美國這個經濟和軍事超級強國，而且獲得國內基本盤瘋狂力挺。稱之丑角，是因為他愛慕虛榮、充滿不安全感又很無知，已到十分滑稽的地步。

基於那個現實，美國實在不必擔心川普關稅在法院吞敗會讓政府難堪、導致美國政府失去全世界尊敬。畢竟，川普讓人尊敬之處已蕩然無存，沒什麼好失去的了。