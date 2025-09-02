快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國上訴法院上周支持貿易法院原先的判決，也裁定川普2.0大部分關稅違法。財政部長貝森特則辯稱，不應讓這項裁決成立，否則將導致美國面臨「危險的外交難堪」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼2日撰文說，貝森特這論調簡直強辭奪理，宛如創造全新的法律原則：守法如果令人難堪，違法就是OK的。

克魯曼批評，這種論調只能以「厚顏無恥，膽大包天」稱之。好比有人謀殺父母，卻以自己變成孤兒為由，請求法院恕罪。同理，川普政府官員從事公然違法行為，事後聲稱自己應獲無罪開釋，只因承認自己行為確實違法會令人難堪。

事實上，美國總統川普及其部屬的難堪比眾人想像還來得深刻。關稅稅金到頭來是誰在付？是美國大多數企業，只要他們進口貨物，就必須支付一筆稅金。如果那些稅是違法徵收，政府理應退還這筆錢。聽起來不可思議？對近幾個月來大買「關稅退款權」的投資人來說，卻是大有賺頭呢。

而誰最近大舉押注川普整個關稅策略將垮掉？諷刺的是，是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）兩個兒子領導的投資銀行。這家投銀就是Cantor Fitzgerald，已表示願以相當於企業已繳關稅20%~30%的價錢，收購「關稅退款權」，顯然押寶川普關稅政策可能遭法院推翻。（倘若川普的關稅遭法院永久擋下，凡是從4月2日就開始繳關稅的企業，可能有資格獲得退款，加計利息。例如。已繳1,000萬美元關稅的公司，可選擇賣掉「關稅退款權」，換取200萬至300萬美元現金，省去熬過法院判決程序走完的漫長等待期、不確定性和財務壓力）。

所以，若遵照法律行事，川普政府確實會備感難堪。但坦白說，讓川普2.0難堪的事何其多，再添一項並沒多大差別。比方說，白宮官網在1日美國勞動節貼出一張圖，顯示美國總統川普展示關稅文件，下方圖說宣稱：「8兆美元關稅稅收，創造數十萬個新工作。」

克魯曼評語是：靠關稅徵得8兆美元稅收？開玩笑！美國去年進口總額也只不過3.3兆美元。

除了經濟領域，川普政府在外交方面也出盡洋相。美國花了數十年時間，與印度培養良好的關係，盼印度在抗衡中國大陸方面成為有用的幫手。但如今，川普已把印度逼得朝北京靠攏，不僅只因為重課印度50%的關稅，川普一心一意想拿諾貝爾和平獎，竟試圖威逼印度總理莫迪把「印度與巴基斯坦停火」歸功於川普，導致兩人不再交談。

另一糗事是，川普宣稱歐盟將給他一筆6,000億美元款項任他花用，但歐洲人卻未聽說有這種事。

川普政府為何惹來這麼多的難堪？川普身邊圍繞著拍馬屁的佞臣，而非能臣，是一大原因。他或許以為，全世界也像那些卑躬屈膝的奴僕假裝奉承他那般讚美他。真相是，全世界把他視為一個「危險的丑角」。

稱之危險，是因為他統治美國這個經濟和軍事超級強國，而且獲得國內基本盤瘋狂力挺。稱之丑角，是因為他愛慕虛榮、充滿不安全感又很無知，已到十分滑稽的地步。

基於那個現實，美國實在不必擔心川普關稅在法院吞敗會讓政府難堪、導致美國政府失去全世界尊敬。畢竟，川普讓人尊敬之處已蕩然無存，沒什麼好失去的了。

川普 美國 印度

延伸閱讀

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

相關新聞

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

美國上訴法院上周支持貿易法院原先的判決，也裁定川普2.0大部分關稅違法。財政部長貝森特則辯稱，不應讓這項裁決成立，否則將...

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

美國總統川普在美東2日上午於自創社群媒體真實社群發文說，芝加哥是全球最糟、最危險城市，該市所在的伊利諾州州長普立茲克「非...

朱利安尼車禍脊椎骨折 出院當天川普宣布授總統自由勳章

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)30日晚間在新罕布夏州(New Hampshire)的高速公路上遭一名1...

華郵：川普政府「接管加薩」計畫 擬遷離200萬巴人、託管10年

華盛頓郵報8月31日報導，美國政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，以總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，將把加薩變成美國託管地...

「CDC因此四分五裂」川普促藥廠說明新冠疫苗如何有效

聯邦食品及藥物管理局(FDA)上周核准更新版新冠疫苗施打新規，主要質疑新冠疫苗的副作用，但對絕大多數民眾施打新冠疫苗，大...

丕優：川普上任7個月 逾120萬移民人口從勞動力消失

就在全美慶祝9月1日勞工節之際，專家表示，川普總統緊縮移民政策已對全美勞力產生影響。丕優研究中心(Pew Researc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。