川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普8月30日在維吉尼亞州史特林的「川普國家高球俱樂部」走動。美聯社
美國總統川普8月30日在維吉尼亞州史特林的「川普國家高球俱樂部」走動。美聯社

美國總統川普在美東2日上午於自創社群媒體真實社群發文說，芝加哥是全球最糟、最危險城市，該市所在的伊利諾州州長普立茲克「非常需要幫忙」。川普還說，將快速解決當地犯罪問題，就像他先前對華府的作為，「芝加哥將再度安全」。

川普並稱，芝加哥上周末至少54人被槍擊、8人被殺，近兩個周末狀況差不多。

川普8月11日已拍板華府警察部門歸聯邦政府直接管轄，並部署約800名國民兵以維護治安。

另外，路透2日引述一名白宮官員報導，川普將在當地2日下午2時（台灣時間3日凌晨2時）做出一項有關美國國防部的宣布，但該官員並未對此詳述。

美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，白宮新聞秘書李維特說，川普將做出有關國防部、「振奮人心」的宣布。川普上次公開講話，已是8月26日約3小時的內閣會議。

川普8月25日曾說，美國官員可能在約一周內，將國防部改名為更具侵略性的舊稱「戰爭部」。

