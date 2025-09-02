川普施壓助長 歐盟2025軍費近14兆創歷年新高

快訊

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

歐洲防衛局今天表示，2025年歐盟軍費將創下3810億歐元新高（約新台幣13兆8000億元），各國擴大支出防範俄羅斯是最主要原因。

法新社報導，在美國總統川普壓力下，北大西洋公約組織（NATO）成員國承諾大幅增加軍事開支，結果較先前增加10%。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，「歐洲正以創紀錄的國防支出保障人民安全，而我們不會僅限於此。」

歐洲防衛局（European Defence Agency）指出，今年的支出中，將近1300億歐元是用於新武器等投資。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家的國防開支就急劇上升。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）上週表示，為協助各國擴充軍備而設立的1500億歐元貸款方案已全數用畢，27個成員國中已有19國申請。

多個西方軍方與情報機構警告，若烏克蘭戰爭結束，莫斯科可能在3到5年內完成攻擊北約國家的準備。

川普今年重返政壇後，持續批評歐洲軍費不足。這位多變的美國領袖已在7月北約峰會迫使盟邦承諾將國防相關支出提高至國內生產毛額（GDP）5%，其中3.5%用於核心軍費，1.5%用於基礎建設與資安等範疇。

歐洲防衛局主管鄧克（Andre Denk）表示，「要達成國內生產毛額3.5%的北約新目標，需要付出更多努力，每年軍費總支出將會超過6300億歐元。」

