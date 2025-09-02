路透評川普的「無敵人設」：柿子專挑軟的捏 攻無不克是錯覺

川普看似無所不能，這位美國總統上任不久已挑起多場爭鬥，而且屢屢取勝，以至於令人感覺到反抗徒勞無功。然後，路透專欄作家Hugo Dixon盤點川普的成果，指出除了大而美法案外，他在其他領域並非攻無不克。

Dixon分析，川普雖能從實力較弱的對手身上取得進展，但面對強硬對手，表現就不如預期。

歐盟屬於前者。一旦美國放棄烏克蘭，歐盟安全將受威脅，利用這一點，川普先逼歐盟成員承諾國防開支增加近一倍，後又達成協議，讓歐盟同意2028年前購買7,500億美元的美國能源，並預期歐企將在2028年前赴美投資6,000億美元。

然而，美國上訴法院上周五裁定，川普的大部分關稅違法。儘管最終裁決尚待最高法院定奪，已為關稅政策投下變數。

川普也成功讓晶片製造商英特爾（Intel）接受政府成為持股9.9%的股東。

不過，川普未能讓中國大陸、俄羅斯或印度屈服，這些才是真正難啃的硬骨頭。

北京掌控關鍵原物料，似乎讓川普在提高中國進口產品的關稅，有所顧忌。俄羅斯拒絕在烏克蘭停火，川普未進一步擴對俄制裁。儘管上周對印度輸美商品加徵懲罰性關稅，但新德里迄今未鬆口不向俄羅斯購買原油。

川普試圖「攻破」美國聯準會（Fed），施壓降息。他意圖解雇理事庫克，但她正透過訟訴反擊。聯準會主席鮑爾雖對寬鬆政策抱持開放態度，仍拒絕川普的威嚇。

白宮也許最終能成功削弱聯準會獨立性。但這場角力遠未結束。與此同時，川普的支持率正在下滑，這可能滅低他在其他議議的勝算。

Dixon強調，川普經常製造嚴重破壞，但那並不等於權力。真正的權力是讓他人違背意願行事的能力。Dixon盤點川普至今的成果，最顯著的可能是他強力推動過關的減稅立法「大而美法案」外，在其他領域，他的成績單成敗參半。