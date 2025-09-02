瓜國總統：將接收自美遣返未成年移民 每周約150人

美國聯邦法官昨天下令暫停遣返10名瓜地馬拉孩童移民；瓜國總統阿雷瓦洛今天表示，瓜國願意也已準備好每週接收約150名來自美國、無人陪伴的未成年移民。

美國總統川普政府今天在法庭文件中表示，在法院對緊急上訴做出回應之前，這10名兒童已被帶上飛機，之後他們又被送回「難民安置辦公室」（Officeof Refugee Resettlement）管理的收容所。

阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在瓜地馬拉市（Guatemala City）對媒體表示，就接收無人陪伴未成年移民一事，他的政府已與美方進行協調。

他說：「至於遣返的決定、人數與速度還是取決於美國政府，正如各位所見，目前此一議題仍存在法律爭議。」

在法庭文件中，代表這些10至17歲的孩童的律師主張，遣返行動「明顯違反美國國會為這些弱勢孩童所設的明確保護」。律師指出，這些孩童若被遣返瓜地馬拉，可能面臨危險或受到虐待。

聯邦地區法官蘇克那南（Sparkle Sooknanan）下令暫停遣返行動，這道命令將維持14天，期間案件待審。此案涵蓋了數以百計瓜地馬拉無人陪伴的未成年移民，他們在越過美國南部邊境之後受到美方拘留監護。