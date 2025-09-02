貝森特預期最高法院將支持川普關稅合法 但也備妥B計畫

美國財政部長貝森特周一（1日）說，他相信最高法院將支持美國總統川普使用1977年緊急權力法對多數貿易夥伴徵收全面關稅的做法，但同時表示，如果最高法院不予支持，美國政府也有備用計畫。

貝森特向路透表示，他正在準備一份提交給美國訟務次長的法律意見書，其中將強調解決長期貿易失衡和阻止芬太尼流入美國的急迫性。美國訟務次長負責主管政府向最高法院提出的上訴。

美國上訴法院在上周五裁定川普的大部分關稅措施都是非法的，這削弱了川普將關稅做為重要經濟政策工具的做法。法院允許在10月14日之前繼續徵收關稅，這讓川普政府有機會向最高法院提起上訴。此裁定並不影響依據其他法律授權徵收的關稅，如川普對鋼鋁進口品徵收的關稅。

貝森特接受路透專訪時表示：「我相信最高法院會支持它，支持總統使用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）的授權。此外，還有很多其他可以使用的權力，雖然不具同樣的效率和威力。」

他說，其中一項授權可能是1930年斯姆特-霍利關稅法第338條，該條款允許美國總統在發現特定國家歧視美國商業時，對其進口品徵收高達50%的關稅，期限最長可達五個月。

貝森特表示，致命的芬太尼大量湧入美國，這也是宣布進入緊急狀態的正當理由，「如果這不是國家緊急狀態，那什麼才是呢？」「如果為了芬太尼都不能用，那什麼時候可以使用IEEPA？」

他說，這份法律意見書將於周二或周三提交，重點將放在美國與其他國家的貿易逆差多年來不斷擴大，並已達到可能導致更大後果的臨界點。

貝森特淡化川普關稅戰正在拉近俄羅斯、中國和印度等國關係的說法，「上海合作組織（上合組織）每年都是這樣...都是同一套」。他說，印度和中國都在資助俄羅斯的戰爭機器，他認為，美國和盟國終將挺身而出。

他表示，美國正在說服歐洲加入打擊印度購買俄羅斯石油的行動，且已取得進展，但他沒有針對美國是否會對中國施加類似壓力提出說法。

貝森特說，中國將很難在美國、歐洲和其他英語國家之外為其商品找到足夠的市場，「那些其他國家的人均收入不夠高」。