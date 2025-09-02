不滿川普擬派國民兵進駐 芝加哥數千人抗議

快訊

中央社／ 芝加哥1日綜合外電報導
芝加哥市長強生（Brandon Johnson）。 美聯社
不滿美國總統川普揚言動員國民兵（National Guard）及聯邦移民官員進駐，數以千計民眾今天在芝加哥市中心附近街道聚集，高喊口號、揮舞標語，以示抗議。

路透社報導，這場遊行是全美約1000場在勞動節舉行的Workers over Billionaires抗議活動之一，但芝加哥的示威針對性更強烈，因為川普在另兩個民主黨主政城市洛杉磯與華府部署國民兵之後，矢言會在芝加哥採取類似舉動，讓芝加哥市民相當不滿。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）在現場對群眾發表演說，承諾芝加哥會抵制聯邦政府的干預。

強生說：「這座城市將衛護這個國家。」抗議者揮舞芝加哥市旗，熱烈歡呼。

遊行民眾穿梭市區，有人遛狗，有人將孩子扛在肩上，沿途咖啡廳與餐廳露天座位上的食客揮拳聲援，汽車也鳴笛表達支持。主辦單位估計，現場參與人數介於5000 至1萬人之間，但路透社目前無法與市府確認實際規模。

抗議者表示，他們對川普揚言派遣國民兵與更多移民暨海關執法局（ICE）人員感到憂慮。

72歲的拉米雷斯（Filiberto Ramirez）說，如果移民暨海關執法局增派人力到芝加哥，他擔心會發生暴力事件。

川普因暴力犯罪事件頻繁點名芝加哥，形容該市「一團亂」，是「人間煉獄」與「屠殺場」；但今天參與抗議的芝加哥市民認為，國民兵不是解決芝加哥犯罪問題的方法。

67歲的史皮爾茲（Yvonne Spears）說：「的確有犯罪問題，但國民兵應該是為我們而戰，而不是對付我們。」

根據城市犯罪數據，美國第3大城芝加哥的兇殺率近年已大幅下降。雖然芝加哥大學（University ofChicago）2025年調查顯示，約半數市民認為夜晚在社區感到不安全，但許多抗議者表示，他們大致上對芝加哥的安全有信心。

移民 川普 芝加哥

