中國學生持簽證赴美遭盤問10小時後遣返 禁入境5年

中國一名顧姓學生日前持有效簽證赴美就讀，但入境時遭海關連續3輪、長達10小時的審訊，聚焦他與中共的關係後被遣返，且5年內禁止入境美國。這名學生計劃攻讀哲學，並非AI等敏感領域；遣返通知上標註「文件不全」。

美聯社昨天報導，22歲的顧姓哲學系學生搭了29小時的班機抵達德州，準備前往休士頓大學就讀，文件齊全且獲得全額獎學金，原本以為不會遇到任何狀況。

然而，他在機場被攔下訊問，在美待了36小時後遭遣返回中國，美國學術夢頓時中斷，「我根本無法過我原本期待的生活」，顧說。

他是獲准入境美國卻被遣返，或抵達後面臨嚴密盤問的眾多中國學生之一，整體人數不明。這引發北京強烈抗議，也凸顯川普相關政策改變所帶來的不確定性。

川普政府從原先撤銷中國學生簽證的計畫，快速轉向川普本人表示將歡迎數十萬中國學生來美就讀，部分原因是為協助一些美國學校維持運作。

即便如此，一些官員及議員仍對中國學生有疑慮，尤其是讀量子計算及人工智慧等先進科技的學生，也懷疑他們可能與中國政府和軍方有聯繫。部分議員甚至主張完全禁止中國留學生入境。

近幾週到底有多少持有效簽證的中國學生在美國機場被盤問、遣返，目前尚無即時資料。美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）也尚未回應相關數據及中國學生被盤問或遣返的事件。

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，他告訴中國國家主席習近平，「我們很榮幸有他們的學生來到這裡。當然，我們會仔細檢查，確認到底是哪些人（來到美國）」。

報導指出，中國大使館表示，已收到通報指出，十多名中國學生及學者在入境美國時遭到盤問、騷擾和遣返。

中國大使館透過聲明表示，「美方頻繁對中國學生及學者實施歧視性、政治驅動的選擇性執法，造成身心傷害、經濟損失，職涯受阻」。美方以所謂的「簽證問題」或「可能危害美國國家安全」為由，將他們遣返。

中國大使館指出，這些學生及學者被帶到小房間接受長時間審訊，反覆被問與學術工作無關的問題，被迫在沒有毯子或被子的低溫房間裡長時間等待。有人靠鋁箔保暖，有人被拘留超過80小時。

川普上週接受保守派新聞網站「每日傳訊」（TheDaily Caller）採訪時表示，「當你說你不會接收某個國家的學生，這對那個國家來說是極大的侮辱」。

「我認為我們做的是正確的。與各國和睦相處是好事，不是壞事，尤其是核武國家。」

這名顧姓學生告訴美聯社，他非常喜歡之前在康乃爾大學當交換學生的經歷，因此申請美國哲學碩士學程。

雖然有報導指川普政府收緊留學生政策，但顧表示他不太擔心，即使在抵達休士頓機場後被海關攔下，並帶到一個房間詢問，他也沒有擔心。

他說，當時隨身物品被搜查，電子設備也被沒收。海關人員檢查完電子設備後，開始審問他，主要詢問他與中共的關係。

一如幾乎所有中國青少年，顧是中共共青團（中國共產主義青年團）成員。他說，父母都是黨員，但他從未入黨。

海關官員也盤問他與中國國家留學基金管理委員會的關係，這些資訊出現在他的聊天紀錄中。顧說，中國國家留學基金管理委員會這個名詞在他和同學的對話中出現過，但他並沒有受到中國政府的資助。

顧被告知將被遣返時，幾乎已經40個小時沒闔眼，被留置的等待室24小時燈火通明，室溫也調得很低。

「我緊張得渾身發抖，因為很冷，也因為緊張」，顧說。「現在我被遣返，腦子裡一下子想了很多事，未來要怎麼辦？」

在被送上班機前，他又被扣留一天。顧正在考慮對此提出上訴，不過，這可能要耗費數年時間，還要花費數千美元。