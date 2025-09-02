快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

雁滿為患 美國無人機裝「拍打翅膀」扮獵鷹驅趕

中央社／ 華盛頓1日專電

舊金山灣區的加拿大雁每天排便數百磅，擾亂潟湖細菌濃度，有時還嚇到小孩，地方政府擬斥資約39萬美元（約新台幣1195萬）出動邊境牧羊犬模擬掠食性動物，或在無人機上裝可拍打的機翼，以獵鷹造型驅趕。

長期以來，加拿大雁一直是舊金山灣區福斯特市（Foster City）一大擾民難題，一度數量高達400隻，當地社區人數約3.3萬人。試過幾種成本較低的方案後，「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，市府準備在9月初祭出前述新招驅趕雁群。

市府公園與休閒部門主管施韋加特（DerekSchweigart）說，如果能找到一種方法，讓雁與人類無衝突地共存，就是巨大成功。「我們現在就是遇到雁的數量多到令人招架不住的地步」。

華郵指出，美國各地處理動物侵擾的方式不盡相同。佛羅里達地方政府今年將批准限量許可證，允許在特定地區獵殺黑熊。密西根則在8月恢復全年獵捕郊狼。

施韋加特說，福斯特市2021年批准捕殺100多隻加拿大雁的計畫，但在公眾強烈反對後被撤回，隨後又嘗試非致命的方法，由工作人員搜尋市內雁蛋，浸泡油中讓胚胎窒息後，再放回雁巢，如此一來，母雁不會多生蛋，原來的蛋也無法孵化。

市府也在公園加裝圍欄，但加拿大雁仍未離開。

加州魚類和野生動物部水禽部門的科學家魏佛（Melanie Weaver）說，加拿大雁是遷徙物種，過去常常在冬天離開加州東北部，往南飛向氣候更暖的中央山谷（Central Valley）。

近年來，由於北方有鬱鬱蔥蔥的公園、寧靜的池塘而且食物容易取得，牠們不再遷徙。此外，除了郊狼或金鷹，加拿大雁幾乎沒有天敵。加上有民眾餵食，雁群更不願離開。

專家指出，加拿大雁很聰明，能迅速感知環境變化。要驅趕，千萬不可一次把所有招數都用上。每當牠們開始適應，就再用新招。

專家們正在考慮使用邊境牧羊犬和其他牧羊犬等犬隊來模擬「掠食者」，讓大雁逃跑。他們還打算用水陸兩用設備或無人機從上空驅離大雁。如果雁群習慣普通無人機，他們可以安裝紅色閃光燈或模擬警戒叫聲。

這些招數的目的是讓加拿大雁感到不適、卻又盡量不干擾居民。

福斯特市已編列約39萬美元預算驅雁。施韋加特說，這筆投資如果能省下多年來因大雁帶來的額外維護與高壓清洗開支，從長遠看是值得的。

延伸閱讀

義隆衝刺邊緣運算商機

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

國防部採購大案與非紅商機奏效 無人機台廠注入動能

相關新聞

破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

美國總統川普1日再度前往位於維吉尼亞州斯特林（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部打球，破除近期各界對他身體狀況的猜...

「黑夜之神」現身佛州捉賊？ 美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏。 原來蝙蝠俠其實是住在隔壁的的屋主Kyle Myvett，他當晚正準備睡覺時收到監視器警報，發現有人

當年1根毛髮 有望靠DNA成吉哥灘連續殺人案證據

在長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案的調查中，檢方通過與一間私人實驗室的合作，利用最新的基因組測序技術從一根...

華郵︰美擬託管加薩至少10年 建「中東蔚藍海岸」計畫曝光

華盛頓郵報（The Washington Post）8月31日報導，總統川普政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，內容顯示美國...

芝加哥市長簽令擋川普打壓移民行動 要聯邦探員戴身分標誌、禁戴口罩

芝加哥市長強森(Brandon Johnson)8月30日簽署行政命令，抵制川普政府接下來將派遣到「風城」(Windy ...

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

華爾街日報31日報導，川普總統6月派空軍轟炸伊朗核設施，正常程序美國外交官會事先被知會，但當時全被蒙在鼓裡，以至於面臨中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。