雁滿為患 美國無人機裝「拍打翅膀」扮獵鷹驅趕

舊金山灣區的加拿大雁每天排便數百磅，擾亂潟湖細菌濃度，有時還嚇到小孩，地方政府擬斥資約39萬美元（約新台幣1195萬）出動邊境牧羊犬模擬掠食性動物，或在無人機上裝可拍打的機翼，以獵鷹造型驅趕。

長期以來，加拿大雁一直是舊金山灣區福斯特市（Foster City）一大擾民難題，一度數量高達400隻，當地社區人數約3.3萬人。試過幾種成本較低的方案後，「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，市府準備在9月初祭出前述新招驅趕雁群。

市府公園與休閒部門主管施韋加特（DerekSchweigart）說，如果能找到一種方法，讓雁與人類無衝突地共存，就是巨大成功。「我們現在就是遇到雁的數量多到令人招架不住的地步」。

華郵指出，美國各地處理動物侵擾的方式不盡相同。佛羅里達地方政府今年將批准限量許可證，允許在特定地區獵殺黑熊。密西根則在8月恢復全年獵捕郊狼。

施韋加特說，福斯特市2021年批准捕殺100多隻加拿大雁的計畫，但在公眾強烈反對後被撤回，隨後又嘗試非致命的方法，由工作人員搜尋市內雁蛋，浸泡油中讓胚胎窒息後，再放回雁巢，如此一來，母雁不會多生蛋，原來的蛋也無法孵化。

市府也在公園加裝圍欄，但加拿大雁仍未離開。

加州魚類和野生動物部水禽部門的科學家魏佛（Melanie Weaver）說，加拿大雁是遷徙物種，過去常常在冬天離開加州東北部，往南飛向氣候更暖的中央山谷（Central Valley）。

近年來，由於北方有鬱鬱蔥蔥的公園、寧靜的池塘而且食物容易取得，牠們不再遷徙。此外，除了郊狼或金鷹，加拿大雁幾乎沒有天敵。加上有民眾餵食，雁群更不願離開。

專家指出，加拿大雁很聰明，能迅速感知環境變化。要驅趕，千萬不可一次把所有招數都用上。每當牠們開始適應，就再用新招。

專家們正在考慮使用邊境牧羊犬和其他牧羊犬等犬隊來模擬「掠食者」，讓大雁逃跑。他們還打算用水陸兩用設備或無人機從上空驅離大雁。如果雁群習慣普通無人機，他們可以安裝紅色閃光燈或模擬警戒叫聲。

這些招數的目的是讓加拿大雁感到不適、卻又盡量不干擾居民。

福斯特市已編列約39萬美元預算驅雁。施韋加特說，這筆投資如果能省下多年來因大雁帶來的額外維護與高壓清洗開支，從長遠看是值得的。