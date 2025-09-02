破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

美國總統川普1日再度前往位於維吉尼亞州斯特林（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部打球，破除近期各界對他身體狀況的猜測；有記者統計指出，川普熱愛打高爾夫球，執政225天以來，其中有66天造訪高爾夫球俱樂部。

有民間團體則在川普執政半年時做過統計，指川普在6個月內曾99次訪問屬於他的財產，其中有62次都是訪問他的高爾夫球場。

川普上周反常多日沒有公開行程，手部日前又被拍到出現瘀青症狀，讓外界對他的身體狀況產生懷疑，川普8月31日為此在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，指他的狀況前所未有的好（never felt better in my life）。

而川普周末雖然沒有公開行程，但多日到斯特林的川普高爾夫球俱樂部揮桿，以行動證明自己身體無礙；川普今年79歲，預計2029年卸任之前，將超越前總統拜登，成為美國史上年紀最長的總統，讓各界都很關心他的健康。

川普日前被發現手背上出現輕微瘀青，腿部也出現浮腫，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則證實說，川普有慢性靜脈功能不全的狀況，不過李維特說，這是年紀在70歲以上的人中常見的症狀。

據了解，慢性靜脈功能不全泛指腿部的靜脈無法讓血液順利流回心臟，恐導致靜脈曲張。

至於川普的手背上被發現輕微瘀青，李維特說，這和經常與他人握手，造成的軟組織發炎有關，同時也和川普服用阿斯匹林，以預防心血管疾病有關；李維特說，這是服用阿斯匹林無害的副作用。

不過，川普非常喜歡打高爾夫球，有記者1日統計，川普第二任期總共訪問斯特林的高爾夫球俱樂部21次，並在執政225天期間訪問高爾夫球場66天；有民間網站也統計，川普上任以來花了55天在打高爾夫球，占執政天數的24%。

民間監督團體CREW於7月做出統計，指川普上任半年，共造訪他的產權99次，其中有62次都是訪問他的高爾夫球場，比第一任期同期多出37%；該團體指出，川普在第一任期同期造訪他的產權共72次，其中有42次是訪問高爾夫球場。