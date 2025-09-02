快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

聽新聞
0:00 / 0:00

破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為川普2023年打高爾夫球。(美聯社)
圖為川普2023年打高爾夫球。(美聯社)

美國總統川普1日再度前往位於維吉尼亞州斯特林（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部打球，破除近期各界對他身體狀況的猜測；有記者統計指出，川普熱愛打高爾夫球，執政225天以來，其中有66天造訪高爾夫球俱樂部。

有民間團體則在川普執政半年時做過統計，指川普在6個月內曾99次訪問屬於他的財產，其中有62次都是訪問他的高爾夫球場。

川普上周反常多日沒有公開行程，手部日前又被拍到出現瘀青症狀，讓外界對他的身體狀況產生懷疑，川普8月31日為此在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，指他的狀況前所未有的好（never felt better in my life）。

而川普周末雖然沒有公開行程，但多日到斯特林的川普高爾夫球俱樂部揮桿，以行動證明自己身體無礙；川普今年79歲，預計2029年卸任之前，將超越前總統拜登，成為美國史上年紀最長的總統，讓各界都很關心他的健康。

川普日前被發現手背上出現輕微瘀青，腿部也出現浮腫，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則證實說，川普有慢性靜脈功能不全的狀況，不過李維特說，這是年紀在70歲以上的人中常見的症狀。

據了解，慢性靜脈功能不全泛指腿部的靜脈無法讓血液順利流回心臟，恐導致靜脈曲張。

至於川普的手背上被發現輕微瘀青，李維特說，這和經常與他人握手，造成的軟組織發炎有關，同時也和川普服用阿斯匹林，以預防心血管疾病有關；李維特說，這是服用阿斯匹林無害的副作用。

不過，川普非常喜歡打高爾夫球，有記者1日統計，川普第二任期總共訪問斯特林的高爾夫球俱樂部21次，並在執政225天期間訪問高爾夫球場66天；有民間網站也統計，川普上任以來花了55天在打高爾夫球，占執政天數的24%。

民間監督團體CREW於7月做出統計，指川普上任半年，共造訪他的產權99次，其中有62次都是訪問他的高爾夫球場，比第一任期同期多出37%；該團體指出，川普在第一任期同期造訪他的產權共72次，其中有42次是訪問高爾夫球場。

川普 李維特

延伸閱讀

和碩董事長童子賢唱旺拉貨動能

FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

挪威國營能源挺沃旭增資 主權基金也表態支持

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

相關新聞

破除外界質疑 川普多日打高爾夫球曬健康

美國總統川普1日再度前往位於維吉尼亞州斯特林（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部打球，破除近期各界對他身體狀況的猜...

「黑夜之神」現身佛州捉賊？ 美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏。 原來蝙蝠俠其實是住在隔壁的的屋主Kyle Myvett，他當晚正準備睡覺時收到監視器警報，發現有人

當年1根毛髮 有望靠DNA成吉哥灘連續殺人案證據

在長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案的調查中，檢方通過與一間私人實驗室的合作，利用最新的基因組測序技術從一根...

華郵︰美擬託管加薩至少10年 建「中東蔚藍海岸」計畫曝光

華盛頓郵報（The Washington Post）8月31日報導，總統川普政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，內容顯示美國...

芝加哥市長簽令擋川普打壓移民行動 要聯邦探員戴身分標誌、禁戴口罩

芝加哥市長強森(Brandon Johnson)8月30日簽署行政命令，抵制川普政府接下來將派遣到「風城」(Windy ...

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

華爾街日報31日報導，川普總統6月派空軍轟炸伊朗核設施，正常程序美國外交官會事先被知會，但當時全被蒙在鼓裡，以至於面臨中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。