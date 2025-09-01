FT調查經濟學家警告：投資人低估川普干預Fed帶來的衝擊

英國《金融時報》（FT）引述經濟學家訪調警告，金融市場尚未完全反映美國總統川普抨擊聯準會（Fed）所帶來的風險，包括更高的通膨，以及投資人對美國公債信心的流失。

金融時報對美國和歐洲94位經濟學家的調查發現，多人憂心，等到現任主席鮑爾明年任期屆滿後，Fed可能永久轉為首重就業並降低政府舉債成本。

聖母大學經濟學家鮑邁斯特（Christiane Baumeister）受訪時說：「Fed將淪為政府的傀儡。」其他多位受訪者則形容美國貨幣政策前景「可怕」、「混亂」，甚至是「災難」。

川普二進白宮之後屢次抨擊Fed，並因鮑爾今年拒絕降息，還給他貼上「笨蛋」的標籤。川普上月底進一步加強攻勢，宣布即刻撤換Fed理事庫克。

但庫克拒絕下台，並透過法院和川普對簿公堂。法律學家表示，這將成為白宮能對央行施加多少影響力的關鍵測試。

在上周三至周五進行的線上調查中，94位受訪的學界和民間經濟學家有89人警告，這場衝突已經損害Fed的公信力。

超過1/4的經濟學家則擔心，到川普任期結束的2029年，Fed恐怕無法再獨立制定美國舉債成本；不過，也有45%認為現在判斷屆時央行會是什麼樣的局面還太早。

超過1/5（28%）的經濟學家抱持審慎樂觀態度，預測雖然到2029年Fed的獨立性會被削弱，但仍能發揮功能。美國國會能節制白宮權力，總統提名高層官員和央行治理架構的變更，都需徵得參院多數同意。川普最新提名的理事人選米倫，預定周四舉行聽證會。

逾半受訪者（52%）則預期，在鮑爾任期屆滿後，Fed最快明年就會改變重心，屆時將更著重於壓低政府舉債成本並促進就業，「以犧牲物價穩定為代價」。

經濟學家普遍認為，若川普的攻擊削弱了Fed獨立性，將重創全球最大經濟體。密西根大學經濟學教授巴赫曼（Rüdiger Bachmann）說：「這是大多數經濟學家的共識。」他他說，Fed的獨立性「有助於維持較低且穩定的通膨，以及金融穩定」。

42%的受訪者認為，川普的攻擊恐引發強大的通膨壓力；另有35%指出，投資人對美國公債信心可能流失，是最大的風險。