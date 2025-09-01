川普家族的WLFI加密代幣可以買賣了！交易人士等著大炒一波

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普家族的WLFI加密代幣在9月1日展開正式買賣交易。圖為川普長子小唐納（中間握拳者）與次子艾瑞克（左）8月上旬在那斯達克市場敲響開市鐘，慶祝 ALT5公司完成15億美元募資。路透
美國總統川普與他家族所支持的加密貨幣項目相關代幣「WLFI」在9月1日展開交易，讓加密貨幣投資人首度有機會可買賣這款代幣。

WLFI是由川普家族加密貨幣事業「世界自由金融」（World Liberty Financial）項目發行的治理代幣，原本設計用途是針對改進協議的提案進行投票。這款代幣將於9月1日開始交易。根據規定，早期投資者可賣出不超過持有量20%的WLFI持幣，其餘暫時還不可交易。不過，這些擁有賣幣資格的早期投資者，不包括川普長子小唐納、次子艾瑞克等創辦家族成員。

這次上市將成為一項重要測試，也就是打著川普名號、能把才推出一年、市值已達1,000億美元的加密項目將繼續膨脹到何種程度？以WLFI目前在一些平台預售交易約0.3美元的價格來算，總市值可能讓這款代幣躋身前 45大代幣之列；部分投資人甚至期望它能衝進前20名，進而吸引更多交易所將它上架。

研究機構Messari分析師班恩表示，20%的出售限制是「標準的流通管理策略」，「透過限制初期的流動性，項目能減少短期拋售壓力並維持價格穩定，同時也能提升觀感」。

在加密貨幣世界中，排名往往決定命運。像CoinMarketCap.com這樣的網站通常依據「價格乘以流通供應量」來進行排名，而排名通常會左右資金流向。然而，很少有代幣像WLFI這樣接近核心政治權力。

交易人士克里斯藤森曾在川普迷因幣發行數小時內買賣並獲利，現在則準備好在幾天內靠WLFI大賺一筆，他表示：「在流通量低的情況下，價格更容易被炒高。」

World Liberty的代表不予置評。

川普家族過去一年來推出一系列加密貨幣產品與投資，包括美元掛鉤的穩定幣、比特幣挖礦業務與數位資產基金。這些各自將「川普品牌」延伸到投機性金融的新角落。

川普家族在World Liberty有大量持股。與川普及他家族相關的實體DT Marks DEFI持有控股公司WLF Holdco 的38%股份，而該公司控制World Liberty及其扣除支出後的收益。該實體與川普家族還持有225億個WLFI代幣。

根據WLFI Discord群組的一項調查，許多小型持有者計劃在WLFI價格達到0.47美元時出售，大型持有者則目標等到1美元以上，一些投資人打算賣掉持幣後買台藍寶堅尼跑車或前往郵輪之旅。

