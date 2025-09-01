休士頓11歲男童惡作劇按門鈴 遭槍擊身亡
美國警方今天表示，休士頓一名11歲男童因惡作劇，按了一戶人家門鈴後跑開，結果遭槍殺身亡。
美聯社報導，休士頓警察局在聲明中表示，這名男童昨晚玩按門鈴惡作劇。這種行為通常被稱為「按門鈴就跑」（ding dong ditching），意即在屋主開門前迅速逃離。
警方表示，這名身分尚未確認的男童今天因傷勢過重而身亡。
警方發言人阿沃西揚（Shay Awosiyan）表示，警方截至今晚仍在調查此案，目前尚無任何人員遭到逮捕。
過去也有其他「按門鈴就跑」惡作劇演變成致命事件。2023年，南加州一名男子因為惡作劇被按門鈴，刻意駕車衝撞3名青少年的車輛，導致他們身亡，遭判3項一級謀殺罪成立。
「紐約時報」（New York Times）報導，今年5月，維吉尼亞州一名男子因開槍殺死一名拍TikTok按門鈴惡作劇影片的18歲青年，被控二級謀殺。
