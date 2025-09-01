快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

休士頓11歲男童惡作劇按門鈴 遭槍擊身亡

中央社／ 休士頓31日綜合外電報導

美國警方今天表示，休士頓一名11歲男童因惡作劇，按了一戶人家門鈴後跑開，結果遭槍殺身亡。

美聯社報導，休士頓警察局在聲明中表示，這名男童昨晚玩按門鈴惡作劇。這種行為通常被稱為「按門鈴就跑」（ding dong ditching），意即在屋主開門前迅速逃離。

警方表示，這名身分尚未確認的男童今天因傷勢過重而身亡。

警方發言人阿沃西揚（Shay Awosiyan）表示，警方截至今晚仍在調查此案，目前尚無任何人員遭到逮捕。

過去也有其他「按門鈴就跑」惡作劇演變成致命事件。2023年，南加州一名男子因為惡作劇被按門鈴，刻意駕車衝撞3名青少年的車輛，導致他們身亡，遭判3項一級謀殺罪成立。

紐約時報」（New York Times）報導，今年5月，維吉尼亞州一名男子因開槍殺死一名拍TikTok按門鈴惡作劇影片的18歲青年，被控二級謀殺。

門鈴 紐約時報

延伸閱讀

剛開學…明尼蘇達州小學爆槍擊2童遇難 槍手自戕身亡

高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

哥倫比亞39歲參議員兼總統候選人 遭槍擊2個多月後不治

一語成讖！33歲嘻哈歌手遭槍擊身亡「才到墓園扮血眼鬼魂」

相關新聞

不准入境！美全面停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請幾乎各類美國簽證。此舉正值聯合國將在...

加州州長「川普化」社群操作 是吸睛奇招或政治滑坡？

加州州長紐森（Gavin Newsom）正以川普式語氣與迷因操作，為2028總統選戰鋪路。他自封「MAGA終結者」，社群充斥怒吼與嘲諷，民主黨敘事邊界正面臨重塑。這場敘事豪賭，是吸睛奇招，還是政治滑坡？

「黑夜之神」現身佛州捉賊？ 美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏...

接下來 14個交易日 將決定美股的命運

未來兩周將成為華爾街判斷這波股市反彈能否延續，或是注定中輟的關鍵時刻。

川普喊話推全國投票實名制 為何恐違憲？

美國總統川普8月31日表示將簽發行政命令，要求所有選舉採取實名制，規定選民投票前必須出示身分證件。美國憲法將選舉主要管理...

這條全美最佳臥舖列車 還可與愛車同行

當其他旅客在州際公路上爭奪行車空間，或擠滿飛行航班時，搭乘火車者卻能在車廂內悠閒享受專人服務的美味餐點；美國鐵路公司（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。