美CDC高層辭職 警告科學與意識形態界線瓦解

日前為表抗議，而從美國疾病管制暨預防中心（CDC）辭職的高層官員今天譴責該組織政治化日益嚴重，並警告科學與意識形態之間的「防火牆」已經瓦解。

法新社報導，美國總統川普上週解雇上任還不滿一個月的疾管中心主任莫納雷斯（Susan Monarez），此舉使美國衛生政策與科學嚴謹性陷入更深危機。

莫納雷斯與對疫苗持懷疑態度的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）就疫苗政策改革意見不合。

科學界普遍認為疫苗安全且有效，但批評者指出，川普政府特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗上刻意散布疑慮。

莫納雷斯被免職後，引發另外5名疾管中心高層官員辭職，其中包括國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and RespiratoryDiseases）主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）。

達斯卡拉基斯在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「本週」（This Week）中，談及一向獨立運作的疾管中心被削弱，將對公共衛生造成的影響時表示：「我已經擔心好幾個月了。」

他說：「科學與意識形態之間的防火牆已經徹底瓦解。」

達斯卡拉基斯還說，根據他自川普1月就職以來所見，以及重要的免疫諮詢委員會成員跟小羅勃甘迺迪一樣是疫苗懷疑論者，「他們確實正朝意識形態方向前進，想要取消疫苗接種」。

另一位為表抗議而辭職的專家、前疾管中心醫療長侯瑞（Debra Houry）表示，據她所知，自小羅勃甘迺迪上任以來，未見過任何科學家向他簡報過。

她今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為未來要信任疾管中心會非常困難。」

至於將於9月中旬召開會議的預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）成員，侯瑞警告，委員會將由「曾公開表態反對疫苗的人士」組成。

小羅勃甘迺迪全面撤換預防接種諮詢委員會的成員，並用他自己提名的人選取而代之。此舉引發國會擔憂，甚至共和黨人也不例外。