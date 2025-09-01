快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

美CDC高層辭職 警告科學與意識形態界線瓦解

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

日前為表抗議，而從美國疾病管制暨預防中心（CDC）辭職的高層官員今天譴責該組織政治化日益嚴重，並警告科學與意識形態之間的「防火牆」已經瓦解。

法新社報導，美國總統川普上週解雇上任還不滿一個月的疾管中心主任莫納雷斯（Susan Monarez），此舉使美國衛生政策與科學嚴謹性陷入更深危機。

莫納雷斯與對疫苗持懷疑態度的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）就疫苗政策改革意見不合。

科學界普遍認為疫苗安全且有效，但批評者指出，川普政府特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗上刻意散布疑慮。

莫納雷斯被免職後，引發另外5名疾管中心高層官員辭職，其中包括國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and RespiratoryDiseases）主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）。

達斯卡拉基斯在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「本週」（This Week）中，談及一向獨立運作的疾管中心被削弱，將對公共衛生造成的影響時表示：「我已經擔心好幾個月了。」

他說：「科學與意識形態之間的防火牆已經徹底瓦解。」

達斯卡拉基斯還說，根據他自川普1月就職以來所見，以及重要的免疫諮詢委員會成員跟小羅勃甘迺迪一樣是疫苗懷疑論者，「他們確實正朝意識形態方向前進，想要取消疫苗接種」。

另一位為表抗議而辭職的專家、前疾管中心醫療長侯瑞（Debra Houry）表示，據她所知，自小羅勃甘迺迪上任以來，未見過任何科學家向他簡報過。

她今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為未來要信任疾管中心會非常困難。」

至於將於9月中旬召開會議的預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）成員，侯瑞警告，委員會將由「曾公開表態反對疫苗的人士」組成。

小羅勃甘迺迪全面撤換預防接種諮詢委員會的成員，並用他自己提名的人選取而代之。此舉引發國會擔憂，甚至共和黨人也不例外。

疫苗 美國 科學家

延伸閱讀

美媒：川普賭最高法院關稅裁決 全案可能拖至明年

Fed新理事任命牽動降息 川普提名米倫 人事聽證會4日登場

川普對等關稅違法 牽動談判

美簽證加收250元保證金10月1日生效 川普新制再傷觀光業

相關新聞

不准入境！美全面停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請幾乎各類美國簽證。此舉正值聯合國將在...

加州州長「川普化」社群操作 是吸睛奇招或政治滑坡？

加州州長紐森（Gavin Newsom）正以川普式語氣與迷因操作，為2028總統選戰鋪路。他自封「MAGA終結者」，社群充斥怒吼與嘲諷，民主黨敘事邊界正面臨重塑。這場敘事豪賭，是吸睛奇招，還是政治滑坡？

「黑夜之神」現身佛州捉賊？ 美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏...

接下來 14個交易日 將決定美股的命運

未來兩周將成為華爾街判斷這波股市反彈能否延續，或是注定中輟的關鍵時刻。

川普喊話推全國投票實名制 為何恐違憲？

美國總統川普8月31日表示將簽發行政命令，要求所有選舉採取實名制，規定選民投票前必須出示身分證件。美國憲法將選舉主要管理...

這條全美最佳臥舖列車 還可與愛車同行

當其他旅客在州際公路上爭奪行車空間，或擠滿飛行航班時，搭乘火車者卻能在車廂內悠閒享受專人服務的美味餐點；美國鐵路公司（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。