不准入境！美全面停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請幾乎各類美國簽證。此舉正值聯合國將在9月9日開議，屆時英、法、澳洲、加拿大等國預計承認巴勒斯坦國，這引發以色列強烈反對。

美國官員表示，新規將擴大限制持有巴勒斯坦護照人士以非移民簽證赴美，不僅針對以色列在約旦河西岸占領區居民，也包括散居海外的巴勒斯坦人；但持有他國護照的雙國籍巴勒斯坦人與已取得簽證者不在此限。

國務院證實已消息，並聲明表示「依照美國法律及國安要求，針對已宣布的巴勒斯坦簽證限制採取具體行動」。

巴勒斯坦護照最早於1990年代開始簽發，當時以色列與巴勒斯坦解放組織（PLO）簽署協議，在約旦河西岸和加薩部分地區建立半自治的巴勒斯坦自治政府。

曾任美國移民暨海關執法局首席律師的道爾（Kerry Doyle）質疑：「是否真的存在國安疑慮？還是帶有政治意圖，為了支持以色列，或是防止巴勒斯坦人在美國發聲、對戰爭議題提出質疑？」

國務院8月16日已宣布暫停約200萬加薩居民申請簽證，並在8月30日拒絕簽發巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及其他80名巴勒斯坦人簽證。