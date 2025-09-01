快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

不准入境！美全面停發巴勒斯坦人簽證

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准巴勒斯坦人申請幾乎各類美國簽證。路透
紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准巴勒斯坦人申請幾乎各類美國簽證。路透

紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請幾乎各類美國簽證。此舉正值聯合國將在9月9日開議，屆時英、法、澳洲、加拿大等國預計承認巴勒斯坦國，這引發以色列強烈反對。

美國官員表示，新規將擴大限制持有巴勒斯坦護照人士以非移民簽證赴美，不僅針對以色列在約旦河西岸占領區居民，也包括散居海外的巴勒斯坦人；但持有他國護照的雙國籍巴勒斯坦人與已取得簽證者不在此限。

國務院證實已消息，並聲明表示「依照美國法律及國安要求，針對已宣布的巴勒斯坦簽證限制採取具體行動」。

巴勒斯坦護照最早於1990年代開始簽發，當時以色列與巴勒斯坦解放組織（PLO）簽署協議，在約旦河西岸和加薩部分地區建立半自治的巴勒斯坦自治政府。

曾任美國移民暨海關執法局首席律師的道爾（Kerry Doyle）質疑：「是否真的存在國安疑慮？還是帶有政治意圖，為了支持以色列，或是防止巴勒斯坦人在美國發聲、對戰爭議題提出質疑？」

國務院8月16日已宣布暫停約200萬加薩居民申請簽證，並在8月30日拒絕簽發巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及其他80名巴勒斯坦人簽證。

簽證 美國 巴勒斯坦

延伸閱讀

環保少女童貝里領軍 人道船隊啟航欲突破加薩封鎖

以色列襲擊加薩 稱擊斃哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達

今年6月才被逐出以色列 「環保少女」童貝里再次乘船闖加薩！

影／遭以色列士兵催淚彈射擊！德國之聲記者幸無傷亡

相關新聞

不准入境！美全面停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報8月31日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請幾乎各類美國簽證。此舉正值聯合國將在...

加州州長「川普化」社群操作 是吸睛奇招或政治滑坡？

加州州長紐森（Gavin Newsom）正以川普式語氣與迷因操作，為2028總統選戰鋪路。他自封「MAGA終結者」，社群充斥怒吼與嘲諷，民主黨敘事邊界正面臨重塑。這場敘事豪賭，是吸睛奇招，還是政治滑坡？

「黑夜之神」現身佛州捉賊？ 美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏...

接下來 14個交易日 將決定美股的命運

未來兩周將成為華爾街判斷這波股市反彈能否延續，或是注定中輟的關鍵時刻。

川普喊話推全國投票實名制 為何恐違憲？

美國總統川普8月31日表示將簽發行政命令，要求所有選舉採取實名制，規定選民投票前必須出示身分證件。美國憲法將選舉主要管理...

這條全美最佳臥舖列車 還可與愛車同行

當其他旅客在州際公路上爭奪行車空間，或擠滿飛行航班時，搭乘火車者卻能在車廂內悠閒享受專人服務的美味餐點；美國鐵路公司（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。