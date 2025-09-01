美擴大簽證限制 阻巴勒斯坦人赴美就醫、求學
美國官員表示，川普政府已全面暫停向持巴勒斯坦護照人士核發幾乎所有類型的訪客簽證。新的限制將影響巴勒斯坦人前往美國就醫、就讀大學、探親和商務旅行等。
「紐約時報」今天報導，這項新政策比美國官員近期宣布針對加薩（Gaza）巴勒斯坦訪客的簽證限制更加嚴格。美國國務院上週表示，不會核發簽證給計劃出席9月聯合國大會（U.N. General Assembly）的巴勒斯坦自治政府官員。
4名因事涉敏感而要求匿名的美國官員透露，國務院在8月18日發給全球各地美國大使館與領事館的電報中，詳細說明這些更全面的措施。
這些新規也將阻止許多來自以色列占領的約旦河西岸（West Bank），以及散居海外的巴勒斯坦人取得各種非移民簽證入境美國。
目前尚不清楚美國祭出這些簽證限制的具體原因。與此同時，多個美國盟友預計將在未來幾週承認巴勒斯坦為一個國家，部分美國官員強烈反對，以色列也予以譴責。
報導指出，新規適用於僅持巴勒斯坦護照的人士，不適用於持有他國護照的雙重國籍者，或已取得簽證者。
美國國務院證實已下令外交官員採行新的限制，並在聲明中說，美國政府正在「依照美國法律及國家安全考量，採取具體措施落實針對巴勒斯坦人的簽證限制」。
