川普將下令限制郵寄投票 選民投票須具身分證明

美國總統川普表示，他將發布一道行政命令，要求每位選民投票時都必須有身分證明。

路透社報導，川普30日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「每一張選票都要有選民身分證明，無一例外！為此，我將頒布一道行政命令！」

他又說：「另外，除了那些病得很重的人和身在遠方的軍人之外，其他人都不能郵寄投票。」

川普長期以來質疑美國選舉制度，一直聲稱他在2020年大選輸給民主黨總統拜登是選舉作弊的結果。路透社報導，川普陣營也毫無根據地質疑，有很多不具國民身分的人去投票。這種情形是非法的，而且很少發生。

多年來，川普呼籲別再使用電子投票機，改使用紙本選票和手工計票。但選務官員稱這一作業過程耗費時間、成本高昂，也遠不如機器計票準確。

8月初，川普矢言將發布行政命令，要在2026年中期選舉之前，停止使用郵寄選票和投票機。

然而，聯邦選舉是由各州政府負責選務工作，目前尚未釐清是否總統具有憲法權限來頒布此類措施命令。

2026年11月3日的期中選舉，將是選民對川普重返白宮後一些施政與外交政策的全國性公投。民主黨人將在此一戰，尋求打破共和黨掌控國會參眾兩院的局面，以阻止川普一些內政措施。