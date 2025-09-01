接下來 14個交易日 將決定美股的命運

未來兩周將成為華爾街判斷這波股市反彈能否延續，或是注定中輟的關鍵時刻。

美國就業報告、核心通膨數據，以及聯準會（Fed）決策，接下來14個交易日會陸續公布，將牽動投資人從暑假歸隊後的操作方向。標普500指數8月剛寫下3月以來最弱的單月漲幅，進入9月這個歷來表現最差的月份，如今，正處於重大關口。

同時，波動率幾乎消失。芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）6月底以來僅有一次站上20大關。標普500指數連續91個交易日未出現2%的跌幅，創下自2024年7月以來最長紀錄。標普500指數8月28日再創歷史新高，收在6,501.58點，今年以來上漲9.8%，自4月8日低點以來更大漲30%。

Fundstrat Global Advisors研究主管 Thomas Lee 說：「投資人對9月保持謹慎是正確的。Fed 長時間按兵不動後，正重啟鴿派降息周期，這讓交易員布局更加棘手。」

這位長期看多股市的分析師預估，標普500指數秋季恐下跌5%到10%，但年底前有望反彈至6,800至7,000點區間。

詭異的平靜

Lee 並不是唯一對短期走勢抱持懷疑的人。華爾街不少最樂觀的分析師，也開始擔心這種詭異的平靜，紛紛在季節性疲弱之下釋出反向訊號。彭博彙編數據顯示，標普500指數過去30年9月平均下跌0.7%，最近5年中有4年單月收黑。

本周五將迎接頭一個重大市場變數──美國非農就業報告。這項數據在8月初就已成為焦點，因為美國勞工統計局將5月和6月非農就業人數下修近26萬。這項調整引發川普總統大為光火，不僅開除局長，還指控她出於政治目的操弄數據。

接下來，美國勞工統計局將於9月9日公布對「就業現況統計」（CES）調查的修正數字，可能會進一步改變市場對就業成長的期待。

9月11日輪到通膨數據登場，將發布消費者物價指數（CPI）報告。9月17日聯準會（Fed）將公布利率決策和季度利率預測，之後主席鮑爾將舉行記者會。投資人將尋找鮑爾對利率走勢是否提供任何軌跡。交換契約市場目前押注，Fed在這次會議降息的機率大約九成。

兩天後則迎來「三巫日」，大批股票相關選擇權到期，預料會放大市場波動。

這段關鍵時期的數據和決策充滿變數，但交易員似乎異常淡定。花旗集團美股交易策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）指出，避險基金和大型投機客正以三年來最高速度做空VIX，押注平靜將持續。就業數據公布當天的隱含波動率僅85個基點，顯示市場低估了這項風險。

動盪風險

問題在於，這種過度平靜與極端押注，歷史來看往往是動盪來襲的前兆。2月就是個例子，標普500指數觸頂後，因市場憂慮川普政府的關稅計畫，波動率急升，讓原本押注2025年波動率將維持低檔的專業交易者措手不及。2024年7月，交易者同樣大量放空VIX，結果8月日圓套利交易瓦解，全球市場隨之震盪。

VIX在上周五一度觸及今年低點後回升至16附近，但這項華爾街恐慌指標仍比一年平均值低19%。

當然，標普500指數這波漲勢也有基本面支撐。川普加徵關稅之際，美國經濟依然展現韌性，美企獲利成長也維持強勁。美銀最新全球基金經理調查顯示，投資人看多美股的程度已是2月高點以來最強，現金水位則降到歷史偏低的3.9%。

不過問題在於，標普500指數愈漲愈高，投資人對價位過高的疑慮也隨之升溫。該指數目前以未來12個月分析師平均獲利預測計算的本益比達22倍。自1990年以來，市場只有在網路泡沫高峰，和2020年疫情後科技股狂熱時價位更高。

Financial 1 Tax總裁兼創辦人布尼奇（Tatyana Bunich）說：「我們是大型科技股買方，但這些股票現在價格實在偏高，因此我們留了一部分現金在場邊，等出現像樣的回檔再加碼。」

另一位知名多頭、Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni），則開始懷疑Fed是否會在9月真的降息，這將對股市造成打擊，至少在短期內如此。他的理由是：通膨風險依然揮之不去。