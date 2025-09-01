川普喊話推全國投票實名制 為何恐違憲？

美國總統川普8月31日表示將簽發行政命令，要求所有選舉採取實名制，規定選民投票前必須出示身分證件。美國憲法將選舉主要管理權限賦予各州，同時授權國會制定與更改選舉法律規範，並未賦予總統管理選票權力，川普此舉恐怕違憲，可能受到法院挑戰。

川普在社群發文表示：「每一張選票都必須經過選民身分驗證。沒有例外！」他補充，希望各州使用紙本選票，禁止郵寄投票，除非選民患重病或服役中。

華爾街日報報導，根據美國「全美州議會聯合會」（National Conference of State Legislatures），全美共36個州規定選民投票時須出示身分證件，其餘州和華府則採用其他身分驗證。

美國沒有全國統一的身分證制度，各州對投票身分驗證規定不一，有的州要求出示帶照片的證件，例如駕照，但也有州僅憑簽名比對即可投票。因此，強制在全國各州推行「選舉實名制」在美國極具爭議，被批評可能剝奪部分弱勢族群的投票權。

衛報報導，選舉舞弊的情況極為罕見，而研究顯示，選民身分證法律對少數族裔、低收入者與身心障礙選民造成的影響尤為嚴重。布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）表示，約有11%符合資格選民沒有各州要求的嚴格身分證件。

川普此前曾要求投票必須提供公民身分證明，並在2025年6月遭聯邦法官駁回，因為該法律可能剝奪數百萬美國人的投票權，其中包括沒有護照者、無法輕易取得出生證明的人，以及數百萬因婚姻更改姓名卻未持有與現用合法姓名相符的公民身分文件的女性。

若強制執行，可能會在每次大選或期中選舉影響數千萬人，包括首投族和必須更新選民登記資訊的人。據估計，大約有1億4600萬美國公民並未持有美國護照。

川普自2020年選舉失利以來，經常攻擊選舉制度，並在無證據的情況下將他的敗選歸咎於郵寄選票與選舉舞弊。