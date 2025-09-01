美媒：川普賭最高法院關稅裁決 全案可能拖至明年

快訊

中央社／ 紐約31日專電

美國聯邦上訴法院裁定，總統川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法，各界關注發展。「華爾街日報」指出，川普對結果感到樂觀，賭的是保守派在最高法院占多數；由於行政部門可繼續徵收關稅，案件可能會拖到冬天或明年春季。

聯邦上訴法院法官以7比4認為，川普（DonaldTrump）引用1977年「國際緊急經濟權力法」中的緊急狀態於法無據，但允許關稅措施施行至10月14日，受影響的國家、產業與美國業者都關注可能發展。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，白宮向來希望更高層法院出面解決爭議，賭的是保守派大法官在最高法院居多數；多個層級較低的法院今年陸續做出不利川普政府的判決，但最高法院將決定川普揮灑權力是否合宜。

白宮對結果感到樂觀是可以理解的。各級法院至今對川普政府做出短期限制執行行政命令的20多項判決，白宮要求最高法院出面處理，當中大部分案件的結論符合行政部門的要求。

最高法院3位自由派大法官雖對案件提出異議，但裁決結果讓川普可以炒聯邦政府官員魷魚，在簡短法律過程下即可遣返部分人士，凍結國會核准的研究教育款項，以及開除部隊中的跨性別現役軍人。

最高法院的判決影響也許不是長期性的，但訴訟程序之下，行政部門有數月甚至數年時間繼續執行各項行政命令。

華爾街日報認為，最高法院關稅案裁決結果恐怕不易預測。川普經貿政策不僅打破共和黨支持自由貿易的信仰，並透過行政命令繞過立法單方面執行，這讓原告有機會可利用，局勢不一定對白宮有利。

關稅相關訴訟原告不僅有進步派、民主黨執政州，中小企業主、商會組織與右翼團體也加入，案件多援引最高法院在拜登（Joe Biden）政府時期的裁決，認為前政府過度限制經濟活動。

最後裁決有結果可能等得好幾個月，由於行政部門仍可繼續徵收關稅，白宮沒有在10月中前要求最高法院說明的迫切性，時間可能是12月或明年1月，屆時法庭口頭辯論可能在冬天或明年春季進行，最後裁決還得再加上數週或數個月。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在福斯財經新聞網（Fox Business）節目訪問表示，上訴法院7個法官6個是民主黨，另有12個民主黨執政州介入。

他強調，芬太尼造成大量死亡與不斷增加的貿易逆差，美國面臨緊急狀態是事實。關稅是規範進口的的既有工具，川普政府從沒說過會是永遠，如果中國與毒販停止傷害美國，關稅就會消失。

納瓦洛認為，上訴法院中的異議提供最高法院處理方向，他對案件結果感到樂觀。如果敗訴，就如同川普所言將是美國末日。

