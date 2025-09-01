美法官簽限制令 阻無人陪伴孩童遭驅逐到瓜地馬拉
美國一名聯邦法官今天簽發限制令，阻擋總統川普政府將10名無人陪伴的移民兒童驅逐到瓜地馬拉。律師表示，這種驅逐行動違反美國法律。
路透社報導，移民權益團體全國移民法律中心（National Immigration Law Center）凌晨為這些年齡介於10歲到17歲間的兒童提出告訴，法官作出上述裁定。
哥倫比亞特區（D.C.）聯邦地區法院法官蘇克納南（Sparkle Sooknanan）判令政府暫停相關驅逐行動14天，以於中午緊急開庭，並表示這些孩童似乎正在遭到驅逐過程中。
美國現任和前任官員告訴路透社，川普政府與瓜地馬拉達成得以讓無人陪伴兒童返回該國的協議，並計劃本週展開驅逐。有線電視新聞網（CNN）8月29日率先披露這項計畫。
共和黨籍總統川普1月重返白宮後展開範圍廣泛掃蕩移民行動。
根據聯邦法律規定的程序，抵達美國邊界時沒有父母或監護人陪同者被歸類為無人陪同移民，他們會被送到聯邦政府營運的庇護場所，直到能夠與家庭成員共同安置或被安置到寄養家庭中。
