每月收掉2間大學！川普打擊國際生 多所大學瀕斷炊

在美國川普政府重塑高等教育、限制國際學生人數、加強審查學生簽證等政策衝擊下，美國外籍學生入學人數料將銳減；儘管變動幅度要到秋季班陸續開學後才會真正明朗，但面對許多國際學生表示沒拿到簽證，許多仰賴國際學生學費支撐校務運作的大學恐將陷入財務困境。

部分團體預測，今秋入學美國大學的外籍生人數可能減少達百分之四十，對大學預算乃至美國經濟產生巨大影響。

美聯社報導，全美有一百多所捐贈基金低於每名學生廿五萬美元的大學，國際學生占每年入學人數至少百分之廿。以中央密蘇里大學這所小型公立大學為例，該校有一萬二千八百名學生，國際學生約占招生總數三成，占全校學費收入近四分之一。然而，該校今秋入學的國際研究生新生人數只有去年一半，對學校盈利造成沉重打擊。該校校長貝斯特表示，「國際學生為我們帶來收入，他們人數減少，我們就無法像以前那樣補貼國內學生。」

由於預期國際學生入學人數會大幅衝擊學校財務，學校開始採取相關因應措施。中央密蘇里大學決定降低員工生活費漲幅、延後實施校園基礎設施改善計畫，並持續尋找其他節流之道。

位於田納西州的李伊大學是學生人數約三千五百人的基督教大學；該校研究院院長陳佑雄表示，該校預計今秋入學的國際學生約五十至六十名，低於前一學年的八十二名，這表示學校收入將大幅下降。

陳佑雄說：「我們是規模較小的文理學院，學費是主要收入來源，而非政府資助或捐款。為彌補總入學人數下降，過去五年我們已將學費調高百分之廿。」

國際學生減少，對已瀕臨財務危機的學校來說猶如雪上加霜。近年來由於人口結構變化及疫情影響，國內入學人數下降，全國各地大學紛紛關閉。根據州高等教育執行長協會數據，全國私立大學正以每月約兩所的速度關閉。