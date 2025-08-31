川普加強掌控打擊移民 芝加哥市長轟政府「行為失控」拒配合
美國總統川普政府最近幾天就要增派聯邦人員進駐第3大城芝加哥，市長強生（Brandon Johnson）今天稱川普政府「行為失控」，將予反擊。
美聯社報導，根據不具名的兩名官員透露，聯邦政府對芝加哥增派人員，最快可能在9月5日開始，持續約30天。
芝加哥市長強生則簽署一道行政命令，在聯邦增派人手期間，禁止芝加哥警察局（Chicago Police Department）協助聯邦當局執行民事上有關移民的執法，或任何相關的巡邏、交通攔檢和哨站檢查。
芝加哥擁有大量移民，這座城市和伊利諾伊州都制定了一些全國最嚴格的規定，禁止所轄與聯邦移民執法部門合作，於是芝城和伊州常與川普的驅逐移民政策產生衝突。
強生在記者會中嚴辭批評，指責川普「行為逾越憲法界限」，還試圖讓聯邦人員進駐民主黨主政的城市，以報復政治對手。
白宮回應時堅稱，大批聯邦探員有可能進駐芝加哥，事關「打擊犯罪」。
白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）今天在一封電子郵件中表示：「如果這些民主黨人能專注於解決自己城市的犯罪問題，而不是用宣傳噱頭來批評總統，他們的社區會安全得多。」
川普今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發表評論：「上週末，芝加哥有6人死亡，24人遭槍擊，而軟弱可悲的伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）竟然說，他不需要幫助來預防犯罪。他瘋了！」
