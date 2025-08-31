國防部擬改名戰爭部 白宮尋替代方案落實川普倡議

美國總統川普呼籲將國防部更名為戰爭部後，執政團隊正積極推動相關計畫。「華爾街日報」引述白宮官員的話說，此舉可能需要國會批准，但白宮正尋求替代方案來落實這項計畫。

國防部是美國聯邦政府之中規模最大的部門。路透社報導指出，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員史杜（Greg Steube）已在年度國防政策法案中提出修正案，顯示國會中已有部分共和黨議員支持川普的倡議。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）說，「正如川普總統所說，我們的軍隊應該專注攻擊，而不僅僅是防禦。這就是為什麼總統在五角大樓優先考慮的是作戰人員，而不是多元、平等及包容（DEI）政策，也不是覺醒（woke）意識形態。敬請大家期待！」

川普自上任以來多次提出這個想法。他25日時表示：「當時叫做戰爭部的時候，我們打贏了所有戰爭。我們贏得了一切。」

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普當天在橢圓形辦公室與韓國總統李在明會晤時表示，舊名稱「聽起來更有力」。他還表示，更改將在「未來一星期左右」完成。川普此言涉及美國在二戰結束、國防部成立之前的戰事。

一位前官員表示，五角大廈在川普第2個總統任期的最初幾週，就開始擬定相關立法提案，以推動這項變更。其中一個構想是向國會爭取權限，在國家緊急狀態時恢復過去的名稱，同時讓國防部的最高文職官員重新使用「戰爭部長」的頭銜。

路透社報導，白宮沒有透露這項計畫的細節，但對外強調川普本週對美國軍方攻擊能力的說法。

美國戰爭部在一連串變革後，逐步改組為國防部。這項轉型始於1947年通過的國家安全法（National Security Act），並根據這項法律將陸軍、海軍與空軍統合至同一組織架構，稱為「國家軍事機構」（National Military Establishment）。

1949年通過的修正案正式採用「國防部」這個名稱，確立了現今的組織架構。

川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）致力美軍塑造更強硬形象之餘，也推動多項其他改革措施，包括撤換與川普意見不合的多名高階軍官。

此外，川普政府也試圖禁止跨性別人士入伍，並要求現役跨性別軍人退役。五角大廈稱跨性別人士不適合服役，但民權運動人士則反駁，認為這項說法並不屬實，並構成非法歧視。