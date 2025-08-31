不顧法律爭議 川普政府裁美國之音及母公司逾500人

一名川普政府官員表示，負責管理美國之音及其他政府資助國際媒體的機構將裁減500多名員工。此舉可能會使已持續數月、關於這些媒體未來命運的法律挑戰更趨白熱化。

美聯社報導，美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）代理執行長雷克（Kari Lake）昨晚宣布最新一輪裁員，而在此前一天，聯邦法官才阻止她解除阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）的美國之音（Voice of America）台長職務。

美國地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）在另一個裁決中曾指出，這個共和黨政府未能證明如何遵守他要求恢復美國之音運作的命令。

他25日的命令給政府「最後一次機會」，來證明他們已遵從命令，否則將面臨藐視法庭的審判。他還下令雷克在9月15日前接受該機構員工委託律師的訊問。

由前共和黨總統雷根（Ronald Reagan）提名出任法官的藍柏斯28日表示，未經國際廣播顧問委員會（International Broadcasting Advisory Board）多數成員同意，阿布拉莫維茨不得被免職。藍柏斯指出，解雇阿布拉莫維茨「明顯違法」。

雷克在社群媒體上發聲明表示，國際媒體署已啟動精簡人力計畫（RIF），裁減532名全職政府員工。她表示，裁員後國際媒體署「將繼續履行法定使命，並可能提升運作能力」。

曾訴請阻止美國之音裁員的國際媒體署員工表示，雷克的行動將讓同事在30天內失去薪資與福利。

今年6月，國際媒體署向600多名員工發出裁員通知。阿布拉莫維茨與幾乎所有美國之音員工都被安排行政休假，他還被告知將於8月31日被解雇。