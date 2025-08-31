快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

不顧法律爭議 川普政府裁美國之音及母公司逾500人

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國之音大樓。 美聯社
美國之音大樓。 美聯社

一名川普政府官員表示，負責管理美國之音及其他政府資助國際媒體的機構將裁減500多名員工。此舉可能會使已持續數月、關於這些媒體未來命運的法律挑戰更趨白熱化。

美聯社報導，美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）代理執行長雷克（Kari Lake）昨晚宣布最新一輪裁員，而在此前一天，聯邦法官才阻止她解除阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）的美國之音（Voice of America）台長職務。

美國地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）在另一個裁決中曾指出，這個共和黨政府未能證明如何遵守他要求恢復美國之音運作的命令

他25日的命令給政府「最後一次機會」，來證明他們已遵從命令，否則將面臨藐視法庭的審判。他還下令雷克在9月15日前接受該機構員工委託律師的訊問。

由前共和黨總統雷根（Ronald Reagan）提名出任法官的藍柏斯28日表示，未經國際廣播顧問委員會（International Broadcasting Advisory Board）多數成員同意，阿布拉莫維茨不得被免職。藍柏斯指出，解雇阿布拉莫維茨「明顯違法」。

雷克在社群媒體上發聲明表示，國際媒體署已啟動精簡人力計畫（RIF），裁減532名全職政府員工。她表示，裁員後國際媒體署「將繼續履行法定使命，並可能提升運作能力」。

曾訴請阻止美國之音裁員的國際媒體署員工表示，雷克的行動將讓同事在30天內失去薪資與福利。

今年6月，國際媒體署向600多名員工發出裁員通知。阿布拉莫維茨與幾乎所有美國之音員工都被安排行政休假，他還被告知將於8月31日被解雇。

美國 命令 法官

延伸閱讀

「川普解語人」撐不住了？這國與美蜜月期快玩完 專家：只能聽話

川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

鮑爾「唱鴿」激勵股市

川普對等關稅法院判違法 將給予寬限期至10月14日 汽車、鋼鋁類不受影響

相關新聞

網路瘋傳「川普死了」！他親現身破除謠言 最新身影曝光

美國總統川普近日在網路被頻傳死訊，「川普死了」、「川普在哪」成為社群熱門話題。對此，川普並未對外發表聲明，而是直接「現身...

不顧法律爭議 川普政府裁美國之音及母公司逾500人

一名川普政府官員表示，負責管理美國之音及其他政府資助國際媒體的機構將裁減500多名員工。此舉可能會使已持續數月、關於這些...

特朗普撤銷對卡瑪拉‧哈裡斯的特勤安保

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）周五援引一封信函副本報道，總統特朗普已經取消了特勤局對於前副總統、2024年民主黨總統候選人卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）的安全保護。

美將立法禁止議員買賣股 相關人士須在法規頒布180天內拋售個股

美國一群橫跨政治光譜的眾議院議員已就禁止國會議員交易個股提案達成共識，是美國十多年來首度就遏止這類行為採取實際行動，未來...

每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時...

川普政府擴大快速遣返移民程序 美國法官擋下

美國法官柯布（Jia Cobb）今天阻止總統川普政府大規模擴大「快速遣返」移民的程序，對川普的大規模驅逐計畫形成一大打擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。