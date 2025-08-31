聽新聞
網路瘋傳「川普死了」！他親現身破除謠言 最新身影曝光
美國總統川普近日在網路被頻傳死訊，「川普死了」、「川普在哪」成為社群熱門話題。對此，川普並未對外發表聲明，而是直接「現身」破除謠言。
社群平台29日開始瘋傳「川普死了」（Trump Is Dead）和「川普在哪」（Where Is Trump?）等關鍵詞，這些傳言源於副總統范斯近期接受今日美國（USA Today）訪問時，稱川普身體狀況良好、精力充沛，但他依然隨時做好接任總統的準備。
范斯表示：「意外隨時可能發生，但我相信川普能順利完成任期。若真的發生重大變故，我過去200天的歷練將是最好的訓練。」
死訊謠言曝光後，川普並未發文回應，而是在美東時間8月30日現身在維吉尼亞州的自家高爾夫球俱樂部。當時川普身穿白色Polo衫、黑色長褲及招牌的紅色「讓美國再次偉大」鴨舌帽。孫女凱伊（Kai Trump）和孫子史賓賽（Spencer Trump）等人則陪同在旁。
其實網路開始謠傳川普死訊時，白宮曾在29日澄清，川普當日正在進行例行政策與幕僚會議，同時接受保守派媒體每日電訊（The Daily Caller）專訪。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，現邁入79歲高齡的川普，8月有26場公開行程，最近一次是26日舉行長達3個多小時的內閣會議，因此月底最後3個工作日的公開行程異常空白格外引人注意。
另外，川普此前被拍到手上有瘀青也引發外界對其健康狀況的擔憂。對此白宮醫師白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbarella）在7月份公布的備忘錄中也提及，瘀青乃「頻繁握手」、「服用阿斯匹靈」所致。
