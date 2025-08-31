快訊

TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月23日在白宮簽發行政命令。美聯社
美國總統川普4月23日在白宮簽發行政命令。美聯社

彭博資訊報導，美國聯邦上訴法院29日裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅也可能僅適用本案實際提請訴訟方。專家分析，儘管川普政府害怕的情況成真，美國主要貿易夥伴陷入困惑仍在觀望，中國大陸猶豫談判是否讓步，日韓似尚未簽定書面協議將放慢腳步，被課50%關稅的印度現在「肯定在慶祝」。

這項訴訟由美國12州及5家企業提起，美國國際貿易法院5月已裁定，川普4月宣布的對等關稅，和2月針對中國、加拿大和墨西哥的關稅，逾越總統權限。川普政府上訴後，聯邦巡迴上訴法院以7比4支持原裁定，但給予寬限期，讓這些關稅可維持到10月14日，並暗示若未來頒布禁令，可能僅適用於那些實際提請訴訟方。

美國亞洲社會政策研究所副主任柯特勒（Wendy Cutler）曾在美國貿易代表署（USTR）任職近三十年，她在領英發文分析：「此刻美國的貿易夥伴肯定暈頭轉向、困惑不已」，她指出，許多國家已與美方達成協議，部分國家還在談判。

柯特勒認為，川普政府擔心的貿易談判風險恐怕成為現實，而被賞50%關稅的印度「肯定在慶祝」，中國則「必然在衡量是否在持續談判中讓步」。

柯特勒談到，歐盟方面推動內部批准協議的進程可能遭受挑戰，日本與韓國顯然與美方僅達成口頭協議、缺乏書面文件，或許會選擇放慢進程，直到美方法律情況更明朗，同時施壓美方降低汽車關稅。

美國 川普 美方

延伸閱讀

鮑爾「唱鴿」激勵股市

川普對等關稅法院判違法 將給予寬限期至10月14日 汽車、鋼鋁類不受影響

川普對等關稅判違法 總統嗆上訴到底...美國一定贏

川普對等關稅判違法 美國16%平均稅率...可能砍半

相關新聞

川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

彭博資訊報導，美國聯邦上訴法院29日裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，...

特朗普撤銷對卡瑪拉‧哈裡斯的特勤安保

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）周五援引一封信函副本報道，總統特朗普已經取消了特勤局對於前副總統、2024年民主黨總統候選人卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）的安全保護。

美將立法禁止議員買賣股 相關人士須在法規頒布180天內拋售個股

美國一群橫跨政治光譜的眾議院議員已就禁止國會議員交易個股提案達成共識，是美國十多年來首度就遏止這類行為採取實際行動，未來...

每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時...

川普政府擴大快速遣返移民程序 美國法官擋下

美國法官柯布（Jia Cobb）今天阻止總統川普政府大規模擴大「快速遣返」移民的程序，對川普的大規模驅逐計畫形成一大打擊

3國報告：川普嚴防邊境後 1.4萬偷渡客不來了

在聯合國人權事務高級專員(High Commissioner for Human Rights)協助下，哥倫比亞、巴拿馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。