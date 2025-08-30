駕駛困Cybertruck…超高溫火海燒成骨灰 家屬怒告特斯拉求償逾百萬美元

一名德州休士頓地區的Cybertruck車主，去年在撞車起火事故中喪生，其骨骼在5,000°F（約2,760°C）的烈焰中化為灰燼。家屬今年6月向法院提告，指控特斯拉車輛的安全設計有所缺失，向該公司求償逾100萬美元。

根據這起過失致死訴訟，47歲的車主希恩（Michael Sheehan）去年4月購買這輛10萬美元的Cybertruck皮卡，在僅三個月後的8月3日，在休士頓以東約30英里的Beach City附近偏離道路，衝撞涵洞後起火燃燒。

法院文件指出，車子的電池發生災難性的故障後起火，烈焰將希恩困在車內，猛烈火勢導致希恩的骨骼因高溫而碎裂。根據訴訟，Cybertruck的電動車門在斷電後無法開啟，外部門把失效，車內的手動釋放鎖「在緊急情況下極難找到」，特斯拉也並未提供車主「足夠的警語或訓練」，以便在車禍後逃出車外。

希恩的遺孀和父母指控特斯拉販售設計不良的車輛，將一場原本可生還的車禍變成致命火災。檢察官表示，儘管訴訟提及希恩在事發當下明顯酒醉，「這也不應置他於死地」。

訴訟同時指控位於Mont Belvieu附近的一家酒吧，死者家屬稱該酒吧在車禍發生前，供應過量酒精給希恩。

英國獨立報報導，希恩是Cybertruck在2023年推出後，首名駕駛該車而撞車致死的案例。而這起過失致死案，看來也是首起針對特斯拉提出的Cybertruck相關案件；特斯拉在其他車款的自動駕駛技術上，也正面臨多起相關訴訟。

特斯拉自Cybertruck上市以來已至少召回八次，問題包含油門踏板脫落與車身面板分層等缺陷。隨著競爭對手逐漸迎頭趕上，Cybertruck在二手市場已大幅貶損，銷售亦顯疲弱。