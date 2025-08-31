快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

聽新聞
0:00 / 0:00

美將立法禁止議員買賣股 相關人士須在法規頒布180天內拋售個股

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
曾在2022年訪台的美國前眾院議長裴洛西，有「國會女股神」的稱號。路透
曾在2022年訪台的美國前眾院議長裴洛西，有「國會女股神」的稱號。路透

美國一群橫跨政治光譜的眾議院議員已就禁止國會議員交易個股提案達成共識，是美國十多年來首度就遏止這類行為採取實際行動，未來違反規定議員將面臨罰款。

根據美國媒體取得的文件副本，這項獲得美國兩黨支持的法案本周將公諸於世，要求國會議員及家人在法規頒布起180天內拋售個股，保密信託（blind trust）持有的個股也不例外，未來當選的國會議員宣誓就職後則有90天時間來拋售股票。

根據提案，未遵守規定的國會議員將面臨罰款，金額相當於投資價值的10%，這些議員也會被迫放棄進帳獲利。

這項提案由民主黨眾議員摩爾頓（Seth Moulton）協調，參與討論的人包括保守派共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）和伯切特（Tim Burchett），以及隸屬民主黨的議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與賈亞帕爾（Pramila Jayapal）等改革派人士。

許多人認為國會議員不應允許買賣股票，理由是這些人掌握與政府即將推出政策有關的內線消息。美國財政部長貝森特日前也呼籲禁止國會議員交易個股，強調「華府不該是讓人致富的地方」。

貝森特說：「看看這些讓人瞠目結舌的投資報酬率，無論是眾議員裴洛西或參議員懷登，避險基金都會感到忌妒，這攸關眾議院與參議院信譽。」

根據Unusual Whales數據，2024年投資績效最亮眼的美國國會議員是眾議員饒澤，股票投資組合價值大增149%，第二和第三名分別是民主黨的舒爾茨與懷登。被戲稱為「國會女股神」的裴洛西名列第十，股票投資組合價值去年增加逾七成。

美國總統川普日前再次批評裴洛西，認為裴洛西涉嫌從事內線交易，應展開調查。裴洛西駁斥這項指控，直批川普說法很「荒謬」，並重申支持股票交易改革。

裴洛西說：「我很支持禁止國會議員從事交易，我不認為有人犯錯，如果真的有，犯錯的人應被起訴，但禁止交易股票能提振美國人信心。」

裴洛西也強調，未管理自己的投資。裴洛西說：「我不插手，我的丈夫負責，但這與內線交易八竿子打不著。總統自己也投資股票，他一直投射到別人身上。」

議員 美國 裴洛西

延伸閱讀

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

看不下去？法院再判川普違法「緊急」徵關稅 克魯曼嗆：自食惡果

「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施

全面圍堵陸企！美調查印度、寮國和印尼太陽能光電板進口

相關新聞

美將立法禁止議員買賣股 相關人士須在法規頒布180天內拋售個股

美國一群橫跨政治光譜的眾議院議員已就禁止國會議員交易個股提案達成共識，是美國十多年來首度就遏止這類行為採取實際行動，未來...

特朗普撤銷對卡瑪拉‧哈裡斯的特勤安保

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）周五援引一封信函副本報道，總統特朗普已經取消了特勤局對於前副總統、2024年民主黨總統候選人卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）的安全保護。

每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時...

川普政府擴大快速遣返移民程序 美國法官擋下

美國法官柯布（Jia Cobb）今天阻止總統川普政府大規模擴大「快速遣返」移民的程序，對川普的大規模驅逐計畫形成一大打擊

3國報告：川普嚴防邊境後 1.4萬偷渡客不來了

在聯合國人權事務高級專員(High Commissioner for Human Rights)協助下，哥倫比亞、巴拿馬...

ChatGPT助長妄想 56歲科技男殺死老母親後自盡

華爾街日報28日報導，56歲科技界資深員工索柏格(Stein-Erik Soelberg)長期患有精神疾病，與聊天機器人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。