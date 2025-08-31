美將立法禁止議員買賣股 相關人士須在法規頒布180天內拋售個股

美國一群橫跨政治光譜的眾議院議員已就禁止國會議員交易個股提案達成共識，是美國十多年來首度就遏止這類行為採取實際行動，未來違反規定議員將面臨罰款。

根據美國媒體取得的文件副本，這項獲得美國兩黨支持的法案本周將公諸於世，要求國會議員及家人在法規頒布起180天內拋售個股，保密信託（blind trust）持有的個股也不例外，未來當選的國會議員宣誓就職後則有90天時間來拋售股票。

根據提案，未遵守規定的國會議員將面臨罰款，金額相當於投資價值的10%，這些議員也會被迫放棄進帳獲利。

這項提案由民主黨眾議員摩爾頓（Seth Moulton）協調，參與討論的人包括保守派共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）和伯切特（Tim Burchett），以及隸屬民主黨的議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與賈亞帕爾（Pramila Jayapal）等改革派人士。

許多人認為國會議員不應允許買賣股票，理由是這些人掌握與政府即將推出政策有關的內線消息。美國財政部長貝森特日前也呼籲禁止國會議員交易個股，強調「華府不該是讓人致富的地方」。

貝森特說：「看看這些讓人瞠目結舌的投資報酬率，無論是眾議員裴洛西或參議員懷登，避險基金都會感到忌妒，這攸關眾議院與參議院信譽。」

根據Unusual Whales數據，2024年投資績效最亮眼的美國國會議員是眾議員饒澤，股票投資組合價值大增149%，第二和第三名分別是民主黨的舒爾茨與懷登。被戲稱為「國會女股神」的裴洛西名列第十，股票投資組合價值去年增加逾七成。

美國總統川普日前再次批評裴洛西，認為裴洛西涉嫌從事內線交易，應展開調查。裴洛西駁斥這項指控，直批川普說法很「荒謬」，並重申支持股票交易改革。

裴洛西說：「我很支持禁止國會議員從事交易，我不認為有人犯錯，如果真的有，犯錯的人應被起訴，但禁止交易股票能提振美國人信心。」

裴洛西也強調，未管理自己的投資。裴洛西說：「我不插手，我的丈夫負責，但這與內線交易八竿子打不著。總統自己也投資股票，他一直投射到別人身上。」