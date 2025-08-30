每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時說，空軍第二架最新的長程匿蹤轟炸機預計今年底進行首飛。

星條旗報指出，空軍第一架B-21已於2023年11月試飛。目前正進行最後飛行測試。格巴拉說，空軍不會向戰機研發商諾格公司強加一個完成日期，「B-21的秘訣就是不過度施壓」，「讓他們做手頭上的事，他們很快就會為我們帶來世界上最好的飛機」。

他說，按最近通過的法案，計畫已額外取得45億美元的資金，協助空軍與諾格建造飛機並實現目標。諾格7月時表示正和空軍針對「加速該項目生產之可能性」進行協商。

美國空軍預計購買100架B-21，每架造價近7億美元。B-21具州際飛行能力，可施放傳統與熱核武器。美國空軍於2026年的預算要求政府為B-21轟炸機撥款103億美元。

為生產技術更先進的戰略轟炸機，最終取代逐漸老舊的B-52與B-1轟炸機，於是有第六代戰機計畫。B-21是五角大廈暨1997年服役的B-2轟炸機後，第二款匿蹤轟炸機。

格巴拉說，B-21能提升美空軍的長程核武與傳統打擊能力，還能強化北約核嚇阻，第二架B-21的首飛則讓計畫進入關鍵階段，使美國全球權力投射的能力大幅上升。

他還說，B61-21戰術核彈已在整個歐洲全面部署。「北約是一個核聯盟」，「美國是其核嚇阻的重要組成部分。我們透過在歐洲某些地區部署這些武器延伸嚇阻」。