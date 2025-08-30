快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

聽新聞
0:00 / 0:00

每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為諾格公司日前在加州活動上秀出B-21戰略轟炸機。路透
圖為諾格公司日前在加州活動上秀出B-21戰略轟炸機。路透

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時說，空軍第二架最新的長程匿蹤轟炸機預計今年底進行首飛。

星條旗報指出，空軍第一架B-21已於2023年11月試飛。目前正進行最後飛行測試。格巴拉說，空軍不會向戰機研發商諾格公司強加一個完成日期，「B-21的秘訣就是不過度施壓」，「讓他們做手頭上的事，他們很快就會為我們帶來世界上最好的飛機」。

他說，按最近通過的法案，計畫已額外取得45億美元的資金，協助空軍與諾格建造飛機並實現目標。諾格7月時表示正和空軍針對「加速該項目生產之可能性」進行協商。

美國空軍預計購買100架B-21，每架造價近7億美元。B-21具州際飛行能力，可施放傳統與熱核武器。美國空軍於2026年的預算要求政府為B-21轟炸機撥款103億美元。

為生產技術更先進的戰略轟炸機，最終取代逐漸老舊的B-52與B-1轟炸機，於是有第六代戰機計畫。B-21是五角大廈暨1997年服役的B-2轟炸機後，第二款匿蹤轟炸機。

格巴拉說，B-21能提升美空軍的長程核武與傳統打擊能力，還能強化北約核嚇阻，第二架B-21的首飛則讓計畫進入關鍵階段，使美國全球權力投射的能力大幅上升。

他還說，B61-21戰術核彈已在整個歐洲全面部署。「北約是一個核聯盟」，「美國是其核嚇阻的重要組成部分。我們透過在歐洲某些地區部署這些武器延伸嚇阻」。

空軍 美國 核武 戰機 華府 五角大廈

延伸閱讀

影／來不及彈射逃生！波蘭空軍F-16特技機彩排墜毀成火球 飛行員殉職

勇鷹高教機遇跑道濕滑 空軍：勾接攔截索並無「險衝出跑道」

首批直接換裝勇鷹高教機學員 完成結訓獲頒飛行胸章

中職／猿補強MLB資歷左投 本季墨聯不敗但最慘一戰因手套異物被趕出場

相關新聞

每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛

負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時...

川普政府擴大快速遣返移民程序 美國法官擋下

美國法官柯布（Jia Cobb）今天阻止總統川普政府大規模擴大「快速遣返」移民的程序，對川普的大規模驅逐計畫形成一大打擊

3國報告：川普嚴防邊境後 1.4萬偷渡客不來了

在聯合國人權事務高級專員(High Commissioner for Human Rights)協助下，哥倫比亞、巴拿馬...

ChatGPT助長妄想 56歲科技男殺死老母親後自盡

華爾街日報28日報導，56歲科技界資深員工索柏格(Stein-Erik Soelberg)長期患有精神疾病，與聊天機器人...

美國衛生部反疫苗 缺乏科學根據

川普政府上任後，每個部門都在開除與其政策不合的官員，但川普開除聯準會理事，與驟然解除聯邦疾病防治中心主任，兩起重大人事案...

川普砍50億美元外援經費 聯邦政府停擺機率增

白宮今天表示，美國總統川普已採取行動削減經國會批准的近50億美元（約新台幣1530億元）對外援助經費。由於民主黨人反對這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。