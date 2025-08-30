聽新聞
0:00 / 0:00
每架造價近7億美元！ 美空軍第二架B-21戰略轟炸機今年底試飛
負責戰略嚇阻與核武整合的美國空軍中將格巴拉（Andrew Gebara）近日出席華府智庫密契爾航太研究舉行的線上研討會時說，空軍第二架最新的長程匿蹤轟炸機預計今年底進行首飛。
星條旗報指出，空軍第一架B-21已於2023年11月試飛。目前正進行最後飛行測試。格巴拉說，空軍不會向戰機研發商諾格公司強加一個完成日期，「B-21的秘訣就是不過度施壓」，「讓他們做手頭上的事，他們很快就會為我們帶來世界上最好的飛機」。
他說，按最近通過的法案，計畫已額外取得45億美元的資金，協助空軍與諾格建造飛機並實現目標。諾格7月時表示正和空軍針對「加速該項目生產之可能性」進行協商。
美國空軍預計購買100架B-21，每架造價近7億美元。B-21具州際飛行能力，可施放傳統與熱核武器。美國空軍於2026年的預算要求政府為B-21轟炸機撥款103億美元。
為生產技術更先進的戰略轟炸機，最終取代逐漸老舊的B-52與B-1轟炸機，於是有第六代戰機計畫。B-21是五角大廈暨1997年服役的B-2轟炸機後，第二款匿蹤轟炸機。
格巴拉說，B-21能提升美空軍的長程核武與傳統打擊能力，還能強化北約核嚇阻，第二架B-21的首飛則讓計畫進入關鍵階段，使美國全球權力投射的能力大幅上升。
他還說，B61-21戰術核彈已在整個歐洲全面部署。「北約是一個核聯盟」，「美國是其核嚇阻的重要組成部分。我們透過在歐洲某些地區部署這些武器延伸嚇阻」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言