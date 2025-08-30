川普政府擴大快速遣返移民程序 美國法官擋下

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普。圖／歐新社
美國法官柯布（Jia Cobb）今天阻止總統川普政府大規模擴大「快速遣返」移民的程序，對川普的大規模驅逐計畫形成一大打擊。

法新社報導，「快速遣返」（expedited removal）允許有關當局在未經法院審理的情況下迅速驅逐移民，先前適用對象是入境美國2週內在美墨邊境附近被拘留的移民。

然而，川普（Donald Trump）政府自今年1月以來將這項程序適用範圍擴及全國，並適用於在美停留不超過2年的移民。

聯邦地區法院法官柯布阻止這項程序擴大適用範圍，表示此舉可能導致民眾在缺乏正當程序下被「錯誤」驅逐出境，包括沒有機會證明自身已在美國停留超過2年的人。

柯布是由前總統拜登（Joe Biden）任命，這項裁定是針對支持移民的人權團體「開闢紐約之路」（Makethe Road New York）所提案件。

柯布強調，法院並非「質疑快速遣返法規的合憲性，也並非質疑此規定在邊境的長期適用性」。

柯布也引用憲法內容，指出任何人不得在未獲得陳述機會的情況下被驅逐出境。

移民 美國 川普 法官 拜登 憲法

