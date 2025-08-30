快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

川普砍50億美元外援經費 聯邦政府停擺機率增

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

白宮今天表示，美國總統川普已採取行動削減經國會批准的近50億美元（約新台幣1530億元）對外援助經費。由於民主黨人反對這項政策，聯邦政府因此停擺的可能性升高。

法新社報導，川普在致聯邦眾議院的信中寫道，刪減49億美元是針對國務院及美國國際開發總署（USAID）相關計畫。

白宮管理及預算局（OMB）在社群媒體上發布信函副本，並發文說川普「將始終以『美國優先』」。

民主黨警告，任何試圖撤銷國會已批准的經費行動，都將使得避免預算癱瘓的談判破局，可能導致所謂的政府關門危機於今年稍晚出現。

參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，川普採取鮮為人知、技術上稱為「口袋撤銷」（pocket rescission）的立法手段不合法。

美聯社提到，口袋撤銷是指總統在會計年度接近結束時向國會提出請求，要求不要動用已核准的經費，以致國會無法在45天的時限內完成相關行動，這筆經費最終未被執行，等同失效。美國每年會計年度在9月底結束。

舒默說：「川普和共和黨籍國會議員顯然都沒有任何計畫來避免痛苦且完全不必要的政府關門情況發生。」

部分溫和派共和黨人也表示，反對川普試圖阻擋國會已批准的支出。

白宮官員告訴媒體，川普政府的做法有「堅實的法律依據」，任何針對此事在法院提出的挑戰都將敗訴。

共和黨掌控國會參眾兩院，但在參院仍需民主黨的支持才能通過新的開支法案。

川普 美國 民主黨

延伸閱讀

曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

美關稅政策上訴法院裁定「違法」 川普政府決戰最高法院

經濟日報社論／讓美國再次偉大的經濟學實驗

小國組團捍衛「貿易開放」 力抗川普保護主義

相關新聞

美擬大幅限縮中國記者簽證期限至90天 陸：反對歧視做法

彭博資訊29日報導，美國川普政府提議對駐美中國大陸記者施加更嚴格的簽證限制，作為美方更廣泛限制外國學生與記者停留措施的一...

從打工妹到華姐 18年堅守華埠小超市 卻因此將熄燈

這是洛杉磯華埠一個平常的午後。百老匯大道車流不斷，但人行道上，行人寥寥。街角一家名為「餘華」的小超市門前，擺放著幾箱水果...

男子殺妻棄屍森林公園！公寓門前拖「藏屍布袋」 驚悚畫面曝

美國加州洛杉磯縣蘭開斯特（Lancaster）有男子在家中殺害妻子後，將妻子屍體裝進大布袋中，棄屍洛杉磯國家森林公園（Angeles National Forest），隨後報警謊稱妻子失蹤，並帶着3名幼子逃往秘魯。

美國衛生部反疫苗 缺乏科學根據

川普政府上任後，每個部門都在開除與其政策不合的官員，但川普開除聯準會理事，與驟然解除聯邦疾病防治中心主任，兩起重大人事案...

川普砍50億美元外援經費 聯邦政府停擺機率增

白宮今天表示，美國總統川普已採取行動削減經國會批准的近50億美元（約新台幣1530億元）對外援助經費。由於民主黨人反對這...

曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

一名白宮官員29日表示，川普政府已撤銷美國特勤局（Secret Service）對前副總統賀錦麗（Kamala Harris...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。