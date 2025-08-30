美擬大幅限縮中國記者簽證期限至90天 陸：反對歧視做法

彭博資訊29日報導，美國川普政府提議對駐美中國大陸記者施加更嚴格的簽證限制，作為美方更廣泛限制外國學生與記者停留措施的一環，引發北京強烈反對。

國土安全部本周公布提案所說明的新規則，將取消依派駐任務長短而停留的現行政策，將中國公民的記者簽證限制為90天，可申請延長；其他國家的記者則面臨240天限制。該提案將進入為期30天的公眾意見徵詢期。

中國外交部發言人郭嘉昆澤在例行記者會上表示，「加強人文交流合兩國共同利益，我們反對美方針對特定國家採取的歧視性做法。」

美國官員長期主張，美方允許的中國記者數量遠多於中方允許的美國記者。川普第一次執政時，也曾命令中國官媒縮減駐美人員規模，以回應北京對美國記者的限制。這項90天限制將重啟川普在第一任期結束時曾試圖實施的規定，前總統拜登則在其正式生效前將其取消。