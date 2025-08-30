電網老舊與AI興起雙重夾擊 美國電價5年漲32%

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
電塔。示意圖／ingimage
由於設備老化與人工智慧（AI）高用電需求釀成「完美風暴」，美國電價正大幅上漲。全美平均的家用住宅電價比去年同期高出約7%，比5年前高出32%。

美國Axios新聞網報導，在其他生活成本同樣不斷攀升的情況下，美國民眾使用冷氣、筆電和其他電子設備得付更高電費，恐進一步壓縮家庭預算。

縱然總統川普去年在競選期間承諾要大幅壓低能源成本，但美國各地的電價已然上漲，預計到2026年還會持續攀升。

根據美國能源部的數據，全美平均的家用住宅電價比去年同期高出約7%，比5年前高出32%。

這波電價攀升主要是受基礎設施問題、公共政策，以及越來越多新的大型AI數據中心成立等因素所致。

專家指出，電網老化卻面臨承載更多輸電壓力，是造成問題的一大原因。

輸電能力受限導致「塞車」，電線因超載而面臨過熱風險，無法再輸送更多電力，結果只好動用成本更高、效率更低的電力（例如老舊的化石燃料發電機組、臨時購電協議等）來滿足需求，進一步推升電價。

參議院能源與自然資源委員會主席李伊（MikeLee）今年7月在聽證會時說：「這就像是一條數十年前建造的雙向公路，如今卻被要求每天全年無休地承載尖峰時段車流，永遠處於塞車狀態。」

許多分析師另指出，高耗能的AI數據中心是推升電價的元兇之一，尤其是數據中心聚集的熱區。部分原因在於數據中心龐大的用電需求，但更重要者是建設新輸電線路與其他設備的投資成本最終被轉嫁給消費者。

全美各地的數據中心2023年消耗全國總電力約4%。美國能源部估計，這一比例到2028年可能會增加到12%。

其他推升用電需求因素還包括：越來越炎熱的夏季、電動車，以及經濟全面數位化等。

電價 美國 能源

