快訊

男子殺妻棄屍森林公園！公寓門前拖「藏屍布袋」 驚悚畫面曝

香港01／ 撰文／謝茜嘉
男子在公寓門前拖行藏屍布袋的閉路電視畫面曝光。（「NBC NEWS」YouTube影片截圖）
美國加州洛杉磯縣蘭開斯特（Lancaster）有男子在家中殺害妻子後，將妻子屍體裝進大布袋中，棄屍洛杉磯國家森林公園（Angeles National Forest），隨後報警謊稱妻子失蹤，並帶着3名幼子逃往秘魯。警方調查公寓監視器畫面時，發現該男子在公寓門前拖行藏屍布袋的驚悚一幕，該片段亦於網上曝光。目前該男子已被控謀殺，當局亦尋求將男子引渡回國受審。

綜合外媒報導，洛杉磯警方指出，36歲男子喬西馬爾（Jossimar Cabrera Cornejo）於8月12日報案稱33歲妻子謝拉（Sheylla Guttiérez）失蹤。警方調查期間，在夫婦與3名幼子所住公寓的監視器畫面中發現可疑一幕，喬西馬爾在門前拖着1個大布袋。

男子殺妻棄屍 拖行藏屍布袋畫面曝光

警方於8月16日在洛杉磯國家森林公園搜索，發現喬西馬爾在公寓門前拖着的類似大布袋，打開證實裝有謝拉的遺體，謝拉死亡原因仍在調查中。鄰居表示，謝拉曾透露被丈夫家暴。

男子攜3幼子潛逃秘魯 當局發引渡令

喬西馬爾在報案稱妻子失蹤後，帶着3名兒子逃往秘魯，喬西馬爾目前被控謀殺，涉於8月10日在蘭開斯特家中用刀殺害妻子。洛杉磯縣地方檢察官辦公室已提交引渡令，盼將喬西馬爾引渡回美國。若謀殺被定罪，喬西馬爾將面臨最高26年監禁。

另外，秘魯外交部表示，已將喬西馬爾3名兒子遣返洛杉磯，與謝拉的家人團聚。

文章授權轉載自《香港01》

男子殺妻棄屍森林公園！公寓門前拖「藏屍布袋」 驚悚畫面曝

