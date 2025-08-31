特朗普撤銷對卡瑪拉‧哈裡斯的特勤安保

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）周五援引一封信函副本報道，總統特朗普已經取消了特勤局對於前副總統、2024年民主黨總統候選人卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）的安全保護。

按照慣例，前副總統在離任後通常只享有六個月的特勤保護。對卡瑪拉·哈裡斯的保護期原本於2025年7月21日結束，但據CNN報道，前總統拜登在卸任前簽署了一項未公開的行政命令，將她的保護期限延長到一年。特朗普此次撤銷的正是這項延長令。

新書《107天》發行在即

此舉發生在卡瑪拉·哈裡斯即將展開新書《107天》（107 Days）的多城市宣傳活動前夕，該書講述了她短暫的總統競選經歷，將於9月23日正式出版發行。相關宣傳活動將使她重新進入公眾視野，而她在卸任後僅參加了少數公開活動。

根據相關信函，取消對卡瑪拉·哈裡斯額外保護的措施將於9月1日生效。這位前副總統在2024年的大選中輸給了特朗普，但她未排除2028年再度參選的可能性。

同樣被特朗普下令撤銷安保的還有前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等曾經批評過他的官員。今年3月，他已經結束了對前總統拜登兒子亨特·拜登和女兒阿什莉·拜登的安保。

卡瑪拉·哈裡斯的高級顧問表示，她對特勤局的專業精神和奉獻表示感激。與此同時，加州州長加文·紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長凱倫·巴斯（Karen Bas）對特朗普的決定表示憤怒，稱此舉是“政治報復”，並表示將采取措施確保哈裡斯在洛杉磯的安全。

（路透社、CNN）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】