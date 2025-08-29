曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

一名白宮官員今天表示，川普政府已撤銷美國特勤局（Secret Service）對前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的安全保護措施。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府的這項決定，終止了前總統拜登（Joe Biden）任內批准延長特勤局對賀錦麗提供的安全保護措施。

擔任拜登副手的賀錦麗，依例享有為期6個月的特勤局保護，已經於7月21日結束。賀錦麗在2024年美國總統大選時，代表民主黨和當時的共和黨總統候選人川普角逐白宮大位。