曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。 美聯社
前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。 美聯社

一名白宮官員今天表示，川普政府已撤銷美國特勤局（Secret Service）對前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的安全保護措施。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府的這項決定，終止了前總統拜登（Joe Biden）任內批准延長特勤局對賀錦麗提供的安全保護措施。

擔任拜登副手的賀錦麗，依例享有為期6個月的特勤局保護，已經於7月21日結束。賀錦麗在2024年美國總統大選時，代表民主黨和當時的共和黨總統候選人川普角逐白宮大位。

川普 美國 賀錦麗

延伸閱讀

跟台灣學的？華郵揭台政府最寶貴資產 川普入股英特爾挨批仿效北京

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

相關新聞

民主黨反對…川普阻50億美元對外援助資金 政府停擺關門可能性升高

白宮今天宣布，美國總統川普已採取行動阻擋經國會批准的50億美元（約新台幣1530億元）對外援助資金。由於民主黨人反對這項...

曾與川普角逐白宮大位 白宮：已撤銷賀錦麗特勤局安全保護

一名白宮官員今天表示，川普政府已撤銷美國特勤局（Secret Service）對前副總統賀錦麗（Kamala Harris...

防止洗錢 美對持中國護照者巨額存款提高警覺

華爾街日報28日報導，財政部報告指出，中國洗錢網絡透過美國各個銀行及金融機構，近幾年轉移大約3120億元非法交易，暗助墨...

美情報總監撤銷37人安全許可 中情局臥底曝光

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)19日宣布撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「X」貼出解密...

上任不到1個月…CDC主任被川普開除 疑不滿小甘迺迪疫苗政策

川普政府27日終止美國聯邦疾病防治中心(CDC)主任摩納瑞(Susan Monarez)的職務，白宮28日指出，摩納瑞不...

川普迎60萬中生當美中談判條件 白宮急澄清：是2年合計

川普政府經常指控中國公民帶來「潛在國家安全威脅」，但川普總統本周稍早卻對媒體宣布，美國願意接受60萬名中國留學生，做為美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。