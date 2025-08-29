金正恩出席慶州APEC？南韓安保室長揭可能性：沒有意願對話

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓領導人金正恩將出席北京9月3日的閱兵典禮，是他首度出席多邊參與的國際場合。美聯社
南韓中央日報報導，南韓國家安保室長魏聖洛於29日表示，關於北韓國務委員長金正恩參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的可能性，他評估「應視為較低」。魏聖洛當日上午在CBS電台節目「金賢廷新聞秀」中表示：「北韓目前不僅沒有意願與我們對話，甚至對與美國的對話也未展現意願。」

他進一步指出：「現實上，將對話可能性的期待值設定過高並非建設性做法。」並建議「最好等待北韓的回應」，對過於急切的期待表示警惕。對於即將於10月底在慶州舉行的APEC領袖峰會，他表示美國總統川普出席的可能性有所提高。

魏聖洛說：「像川普總統這樣具有獨特領導風格的人物，個人聯繫尤為重要。在這次韓美領袖會談中，雙方首次面對面交流，建立了默契並確認了相互尊重。」

關於金正恩參加中國93閱兵一事，魏聖洛認為「非比尋常」。他表示：「在這場合中，可能舉行朝中領袖會談或朝俄領袖會談，甚至不排除出現新型態的會面。」然而，對於朝中俄三國領袖會談的可能性，他持謹慎態度，表示「仍需繼續觀察」。

他也表達了對國際局勢的擔憂，指出隨著韓美日合作的強化，朝中俄的緊密聯繫可能加速，進而導致國際局勢二極化。魏聖洛說：「若這種情況發生，各國集團間的分裂將加劇。」

關於這次韓美領袖會談的成果，他解釋：「雖然未採納包含15%相互關稅在內的通商與安保談判的全面性文件，但這並非因為雙方存在分歧，而是因為細部規定的審議需要更多時間。」他還提到了3500億美元規模的對美投資、牛肉與稻米市場的進一步開放問題，以及核能合作的擴大等主要議題。

魏聖洛表示：「在農產品領域，美國有所要求，但南韓堅持基本立場。」他並透露：「關於核能合作，我們正在討論擴大我方空間的議題，且已有顯著進展。」

然而，對於美國是否可能將南韓從「敏感國家」名單中移除的問題，他表示：「雖然這個議題已被提出，但短期內要取得成果並不容易。」

