好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，卻在最後關頭因「行政層級原因」臨時取消行程。赤澤29日表示，預計在川普政府發布行政命令，正式調降日本進口商品的關稅前，至少還會再訪美一次。

美方已同意修改7月31日的行政命令，確保談定的15%關稅不會再疊加到牛肉等現有稅率較高的品項上。美國官員同時表示，川普將另行發布命令，將日本汽車關稅自27.5%下調至15%，但未具體說明時間。但日方官員一再強調，美方必須先修訂行政命令，取消對日本商品的疊加關稅，再共同發布有關投資的文件。

彭博資訊與朝日電視報導，赤澤在29日的內閣會議會後記者會上表示，日方工作人員目前已按原計畫赴美，與美方官員就相關議題展開討論。他說：「就目前情況來看，我很可能會在行政命令發布前至少訪美一次。」

赤澤解釋，行政層面的磋商完成後，部長之間仍需進行討論，且在協議正式生效前，仍有部分協商必須先行處理。他說：「與美方協調過程中，顯然有一些事項需要在行政層面討論。因此決定取消行程，並在行政層級繼續協商。我們當然希望，一旦協調完成，就能儘速促成行政命令發布。」

赤澤此前曾多次指出，美國與英國達成貿易協議後，也花了54天才生效，暗示日美兩國7月22日達成的協議最早可能要到9月中旬才能落實。

赤澤表示：「我們一再確認忠實且迅速執行日美協議的重要性，一旦所有需要解決的問題明確釐清，就會落實協議。我們將進入協議的實際執行階段，但在此之前仍有一些討論必須完成。」