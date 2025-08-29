快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，攝於2024年10月1日。美聯社
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，攝於2024年10月1日。美聯社

日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，卻在最後關頭因「行政層級原因」臨時取消行程。赤澤29日表示，預計在川普政府發布行政命令，正式調降日本進口商品的關稅前，至少還會再訪美一次。

美方已同意修改7月31日的行政命令，確保談定的15%關稅不會再疊加到牛肉等現有稅率較高的品項上。美國官員同時表示，川普將另行發布命令，將日本汽車關稅自27.5%下調至15%，但未具體說明時間。但日方官員一再強調，美方必須先修訂行政命令，取消對日本商品的疊加關稅，再共同發布有關投資的文件。

彭博資訊與朝日電視報導，赤澤在29日的內閣會議會後記者會上表示，日方工作人員目前已按原計畫赴美，與美方官員就相關議題展開討論。他說：「就目前情況來看，我很可能會在行政命令發布前至少訪美一次。」

赤澤解釋，行政層面的磋商完成後，部長之間仍需進行討論，且在協議正式生效前，仍有部分協商必須先行處理。他說：「與美方協調過程中，顯然有一些事項需要在行政層面討論。因此決定取消行程，並在行政層級繼續協商。我們當然希望，一旦協調完成，就能儘速促成行政命令發布。」

赤澤此前曾多次指出，美國與英國達成貿易協議後，也花了54天才生效，暗示日美兩國7月22日達成的協議最早可能要到9月中旬才能落實。

赤澤表示：「我們一再確認忠實且迅速執行日美協議的重要性，一旦所有需要解決的問題明確釐清，就會落實協議。我們將進入協議的實際執行階段，但在此之前仍有一些討論必須完成。」

命令 赤澤 美方

延伸閱讀

俄炸基輔至少21死 雙普會後最大空襲 川普不高興但不意外

上任不到1個月…CDC主任被川普開除 疑不滿小甘迺迪疫苗政策

川普迎60萬中生當美中談判條件 白宮急澄清：是2年合計

專家：台灣面臨川普問題 處境如在手扶梯逆行

相關新聞

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

日經亞洲29日獲悉，美國國防部長赫格塞已提議與中國大陸軍事高層通話，但中方至今尚未明確回應。

好事多磨？赤澤亮正：川普政府發布行政命令前 至少再訪美一次

日本對美貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定涉及5500億美元投資的貿易協議書面文件，卻在...

防止洗錢 美對持中國護照者巨額存款提高警覺

華爾街日報28日報導，財政部報告指出，中國洗錢網絡透過美國各個銀行及金融機構，近幾年轉移大約3120億元非法交易，暗助墨...

美情報總監撤銷37人安全許可 中情局臥底曝光

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)19日宣布撤銷37名現任及前任國家安全官員的安全許可，並在「X」貼出解密...

上任不到1個月…CDC主任被川普開除 疑不滿小甘迺迪疫苗政策

川普政府27日終止美國聯邦疾病防治中心(CDC)主任摩納瑞(Susan Monarez)的職務，白宮28日指出，摩納瑞不...

川普迎60萬中生當美中談判條件 白宮急澄清：是2年合計

川普政府經常指控中國公民帶來「潛在國家安全威脅」，但川普總統本周稍早卻對媒體宣布，美國願意接受60萬名中國留學生，做為美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。