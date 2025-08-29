盧比歐將訪墨西哥厄瓜多 聚焦移民毒梟與制衡中國

美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）下週將出訪墨西哥與厄瓜多。美國總統川普政府尋求打擊非法移民、對抗販毒集團，並制衡中國在拉丁美洲的影響力。

路透社報導，盧比歐是美國首位拉丁美洲裔國務卿，他今年稍早曾首度以華府最高層級外交官身分出訪中美洲及加勒比海地區。

川普推行強硬的移民政策，並尋求打擊毒梟，同時發動全球貿易戰，以關稅針對特定產品與國家。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾表示，美墨雙方正接近一項擴大合作打擊毒梟的安全協議。但她拒絕接受川普政府所提出可能在墨西哥進行單方面軍事行動的建議。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）則致力於打擊國內日益嚴重的幫派暴力問題，同時在減少非法移民方面也與川普政府保持合作。

一名美國國務院高層官員告訴媒體，雖然厄瓜多在部分移民議題上已有進展，但仍有議題待討論，包括如何處理那些無法返回母國的第三國人士。

這名官員說：「我們正與許多國家討論這類議題，厄瓜多將是其中之一。」但他也表示，美方「不一定」會尋求與厄瓜多簽署第三國安置協議。

這名官員表示，制衡中國在這個地區的影響力也是優先要務，包括確保中國不會利用墨西哥作為進入美國的貿易後門。

這名官員說，盧比歐此行將會晤兩國總統及外交部長。

雖然川普的關稅政策並非盧比歐直接職責，但仍可能成為會談議題。