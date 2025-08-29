美國小額包裹豁免關稅永久取消 設有半年過渡期

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

川普政府官員表示，美國對價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，29日起永久取消，並設有6個月過渡期，寄件人可選擇依貨物來源國支付每件80至200美元不等的固定關稅。

路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）將自美東時間29日零時1分（台灣時間中午12時1分）起，對所有全球進口包裹徵收正常關稅，不論貨品價值多少。川普政府今年稍早取消中國及香港包裹「小額豁免」（de minimis）優惠政策，新措施上路後影響範圍將更形擴大。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）告訴記者：「川普總統終止小額豁免這個致命漏洞，限制毒品及其他危險違禁品流入國內，拯救成千上萬美國人生命，每年為國庫多增100億美元的關稅收入。」

政府高級官員表示：「這是永久性改變。」他還說，任何希望為可信賴貿易夥伴國恢復免稅的努力都將「胎死腹中」。

小額豁免自1938年即已施行，2015年將金額門檻自200美元提高至800美元（約新台幣2.4萬元），目的在促進小型企業於電子商務市場的發展。

然而，在川普第1任期提高中國商品關稅後，中國直郵包裹激增，催生如電商Shein與Temu的直送消費者模式。許多包裹未經查驗就入境，川普政府也將類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）及其前體流入美國，歸咎於小額豁免。

美國海關與邊境保護局估計，申請小額豁免的包裹數量從2015財政年度的1.39億件，增至2024財政年度的13.6億件，幾乎成長10倍。

另一名川普政府高級官員指出，自5月2日取消中國與香港包裹免稅後，美國海關與邊境保護局已徵收超過4.92億美元的額外關稅。

這名官員表示，所有透過快遞公司寄送的包裹，如聯邦快遞公司（FedEx）、優比速（UPS）與DHL，將適用完整關稅，並由這些公司負責收取關稅及處理相關文件。

外國郵政機構可選擇依包裹內容物價值徵收關稅，或依川普「對等」關稅原則，採固定稅率徵收。

依美國海關與邊境保護局今天發布的指引，固定稅率如下：關稅低於16%的國家（如英國與歐盟），每件收取80美元；關稅介於16%至25%的國家（如印尼與越南），每件160美元；關稅率高於25%的國家（如中國、巴西、印度與加拿大）每件200美元。

官員表示，郵政服務必須在2026年2月28日前，全面改為依貨物申報價值徵收「從價關稅」（AdValorem Duties）。

官員承認，一些外國郵政服務已暫停對美國的郵件寄送，但表示政府正與外國夥伴及美國郵政管理局合作，以將影響降至最低。英國、加拿大與烏克蘭已確認其寄送業務持續運作。

美國 川普 海關

