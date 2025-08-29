川普協議落實 英特爾獲美政府57億美元注資

快訊

中央社／ 聖克拉拉28日綜合外電報導

英特爾（Intel）財務長辛斯納今天在一場投資人會議中表示，公司昨晚收到美國總統川普所談下協議的57億美元現金款項，協議內容包括美國政府取得這家晶片大廠10%的股權。

辛斯納（David Zinsner）指出，美國政府上週宣布取得英特爾股權，是為了鼓勵英特爾保有其晶圓代工業務的控制權。

路透社報導，作為協議的一部分，若英特爾持有的晶圓代工業務股權降至51%以下，美國政府還將獲得額外5%的認股權。

辛斯納說：「我不認為我們會讓持股降到50%以下，所以我預期（認股權證）最終會變得毫無價值。」

英特爾已採取措施，將晶圓代工業務與設計業務分離。公司先前表示，這可能會引入外部投資進入晶圓代工部門，並已設立獨立的管理董事會來負責這項業務。

若未來英特爾引進外部投資人進入代工業務，辛斯納指出，公司傾向尋求策略型投資人，而非單純的財務投資者。但他強調，英特爾距離這一步仍需「數年」時間。

今年7月，英特爾曾透露，公司代工業務的未來取決於能否爭取到一位大型客戶，使用其新一代14A製程。若未能成功，英特爾可能會徹底退出代工業務。

辛斯納今天輕描淡寫代工業務面臨的潛在風險。他說：「律師總是希望我們在風險領域的陳述方面有更充分的說明。」

辛斯納指出，英特爾的重點是明年爭取到一位大型客戶，同時在研發下一代製程技術的過程中，仍會堅持「財務紀律」。

他說，若14A製程僅用於英特爾內部，投資規模將過大，無法為股東帶來「合理」的投資報酬。

