美軍艦進駐南加勒比海應對毒梟 美委緊張局勢升溫

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

由於美國在南加勒比海及鄰近海域大規模集結海軍，美國與委內瑞拉緊張局勢升高。美方官員表示，此舉旨在應對拉丁美洲毒梟的威脅。

路透社報導，美國總統川普將打擊毒梟列為政府核心目標之一，這也是他限制移民並加強美國南部邊境安全的更大規模行動一環。

雖然美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）與海軍艦艇經常在南加勒比海執行任務，但這次集結規模明顯大於該地區以往的部署。

一名不願具名的美國官員今天表示，目前有7艘美國軍艦以及1艘核動力快速攻擊潛艦已在該地區，或預計於下週抵達。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）譴責此一行動。

五角大廈尚未公開說明美方任務的具體內容，但川普政府已表示，現可動用軍事力量打擊毒梟與犯罪集團，並已指示五角大廈擬定相關方案。

委內瑞拉今天向聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）投訴美國海軍集結，指控華府違反「聯合國憲章」（U.N. Charter）。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）在會晤古特瑞斯後告訴記者：「這是一場大規模的宣傳行動，目的是為了合理化專家所稱的動能行動（kinetic action），也就是對一個主權獨立、對任何人都不構成威脅的國家進行軍事干預。」

美國 規模 委內瑞拉

