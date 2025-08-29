快訊

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫格塞7月25日在五角大廈會見波羅的海國家國防部長會晤時發表講話。美聯社
日經亞洲29日獲悉，美國國防部長赫格塞已提議與中國大陸軍事高層通話，但中方至今尚未明確回應。

消息人士透露，美國國務卿魯比歐7月11日在馬來西亞會見中國外交部長王毅後，五角大廈開始考慮加強美中兩國的「軍對軍」交流。一位美方官員表示，美國提議將通話安排在9月初，時間落在9月3日的中國抗日抗戰勝利80周年閱兵之後。

若此事成真，將是美國總統川普第二任期以來，美中兩國首次高層軍事對話。但據不具名的現任及前任兩國官員透露，中方態度仍舊猶疑，因北京尚未看到改善雙邊關係的具體途徑。

據透露，雙方對赫格塞5月31日在新加坡香格里拉對話的演講有截然不同的解讀。川普政府強調，演講中強調的部分旨在向中方保證，美國不尋求衝突，也不會刻意冒犯中國國家主席習近平。赫格塞當時表示：「我們不會挑起衝突，也不會尋求征服或羞辱。」

但據消息人士透露，中方卻更加關注演講中較為強硬的部分。赫格塞演講的一個核心論點是：「我們不會粉飾太平，中國構成的威脅真實存在，而且可能迫在眉睫。」

儘管尋求「軍對軍」對話並不意味著美國政策轉向，仍反映出美方努力避免誤解，並有助於為川普與習近平峰會鋪路，時間可能落在今年稍晚或2026年初。

過去，美中軍事領導人曾在香格里拉對話期間會面，但董軍今年並未出席，原因不明。雙方也對軍事對話的人選意見紛歧。中方認為，國防部長董軍自然是赫塞斯的對口人選，但他並非中共中央軍事委員會成員，缺乏實質決策權，也不是中共政治局委員。

相較之下，美方更希望對話的對象是中方最高階的現役軍事將領，即中共中央軍事委員會第一副主席張又俠上將。

美方 國防部 美國國防

